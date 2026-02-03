Depremde Ailesini Kaybeden Turgut Karaaslan: 'Hayat Hikayem Bitti' - Son Dakika
Depremde Ailesini Kaybeden Turgut Karaaslan: 'Hayat Hikayem Bitti'

Depremde Ailesini Kaybeden Turgut Karaaslan: 'Hayat Hikayem Bitti'
03.02.2026 10:09
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki Kasapoğlu Apartmanı'nda ailesini kaybeden Turgut Karaaslan, yaşadığı acıyı dile getirerek, "Benim güneşim söndü, hayat hikayem bitti" dedi. Depremde eşi Funda ve çocukları Nurcan, Tuğba, Merve ile Muhammed Sefa'yı kaybeden Karaaslan, mezarlarında sık sık ziyaret ettiklerini ve acısının her gün taze olduğunu belirtti.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da yıkılan Kasapoğlu Apartmanı'nda eşi Funda Karaaslan (39) ile çocukları Nurcan (22), Tuğba (21), Merve (16) ve Muhammed Sefa'yı (8) kaybeden Turgut Karaaslan (50), "Benim güneşim söndü, hayat hikayem bitti. Onlar kurtuldu, ben öldüm" dedi.

Kentte yaşayan Turgut Karaaslan, 6 Şubat depremlerinden kısa bir süre önce ailesi ile birlikte Kasapoğlu Apartmanı'na taşındı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Yeşilyurt ilçesinde Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Kasapoğlu Apartmanı da yıkıldı. Binanın enkazında 32 kişi yaşamını yitirdi. Karaaslan da asrın felaketinde eşi Funda Karaaslan ve çocukları Nurcan, Tuğba, Merve, Muhammed Sefa'yı kaybetti.

TIR şoförlüğü yapan Turgut Karaaslan, depremin yaşandığı gün İstanbul'a yük götürdüğü sırada deprem haberini alarak geri döndü. Malatya'ya gelerek evinin bulunduğu enkazda 1,5 gün bekleyen Karaaslan, eşi ve çocuklarının aynı odada birbirine sarılı halde cansız bedenlerinin çıkarıldığını gördü.

Turgut Karaaslan'ın eşi ve 4 çocuğu Şehir Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'ne defnedildi. İki günde bir çocukları ve eşinin kabirlerinin başına gelen Karaaslan, depremin 3'üncü yılı yaklaşırken acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti.

'MEĞER MEZARIMIZA TAŞINMIŞIZ'

Depremden önce eşinin isteği üzerine apartmana taşındıklarını ifade eden Turgut Karaaslan, "Meğer mezarımıza taşınmışız. Enkaz başına ilk geldiğimde gördüğüm manzara sonrası kurtuluş olmayacağını düşündüm. Bir insanın hayat hikayesi biter derler ya, işte benim hikayem o gün bitti. Benim güneşim söndü, onlar kurtuldu ben öldüm" diye konuştu.

'BEN ARTIK YAŞASAM NE OLUR Kİ'

Zamanının çoğunu eşi ve çocuklarının kabri başında geçtiğini söyleyen Karaaslan, "Benim evim burası. Buraya gelerek onlarla dertleşiyoruz, eski günleri konuşuyoruz. Bir insanın ailesi ile oturup çay içmesi, kahve içmesi, mangal yakması çok güzel ama bunlar bizim için bitti. Ben artık yaşasam ne olur ki? Gül gibi çocuklarım ve eşim gitti. Bayram ve 6 Şubat bana acı veriyor, dayanamıyorum. Bahçemize ev yapıyorduk ve bitme aşamasındaydı. Şu an bitti ve bomboş duruyor ev. Orada oturamadılar ya ona yanıyorum. Ailem aslında burada evini yapmış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Malatya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Kahramanmaraş, Malatya, Güncel

