Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen kızını tabancayla öldürüp intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen kızını tabancayla öldürüp intihar etti

27.04.2023 21:33

Kahramanmaraş'ta depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Ferit Dayan, kızı Asya İrem Dayan'ı tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Asya İrem Dayan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabah saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kahramanmaraş merkezli depremde eşi ve 2 çocuğu ölen Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda fen bilimleri dersi öğretmeni Ferit Dayan (38) sabah saatlerinde kızı Asya İrem Dayan'ın (12) tabancayla başına ateş etti. Ferit Dayan daha sonra aynı tabancayı başına dayayarak, intihar etti.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Asya İrem'i ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Ferit Dayan'ın cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.

ASYA İREM KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Asya İrem Dayan'dan acı haber geldi. Asya İrem, tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Asya İrem Dayan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen babanın intihar etmeden önce vurduğu küçük kızı yaşam mücadelesini kaybetti Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen babanın intihar etmeden önce vurduğu küçük kızı yaşam mücadelesini kaybetti

Kahramanmaraş, İntihar, Asya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen kızını tabancayla öldürüp intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Son Dakika! Sudan'a giden Türk tahliye uçağına ateş açıldı
10:37 Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kent'i kadrosuna katmak için hamle yaptı
10:32 Deniz Seki son halini paylaştı, görenler Hadise ve Demet Akalın'a benzetti
10:32 1 kuruş bonservis ödemeden bomba transfer! Fenerbahçe'den Kent sürprizi
10:22 Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a tepki gösterdi: Bu kadar siyasallaşmayın sevgili Haluk Bey
10:16 Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a "Atatürk Havalimanı" tepkisi: Bu kadar siyasallaşmayın sevgili Haluk Bey
10:12 Bolu ve Düzce'de nisan ayının sonunda yüksek kesimler beyaza büründü
10:05 Bolu ve Düzce'de nisan sonunda kar sürprizi! Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı
10:02 Trump'tan Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anlara gönderme!
09:56 Trump, Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anları taklit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2023 11:04:16. #1.11#
SON DAKİKA: Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen kızını tabancayla öldürüp intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement