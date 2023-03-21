Depremde hasar alan camiyi gören bir daha bakıyor - Son Dakika
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Depremde hasar alan camiyi gören bir daha bakıyor

21.03.2023 12:11
Depremde hasar alan camiyi gören bir daha bakıyor

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alarak bir kısmı yıkılan Niyazi Mısri Cami'yi gören bir daha bakıyor.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alarak bir kısmı yıkılan Niyazi Mısri Cami'yi gören bir daha bakıyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. Depremin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar sürerken, büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da 25 cami yıkıldı, çok sayıda cami ve mescit ise hasar aldı.

Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi Buhara Bulvarı üzerinde bulunan ve depremlerde etkilenen Niyazi Mısri Cami'nin yanında bulunan ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında bir bölümü çöktü. Görenlerin bir daha baktığı bir bölümü çöken caminin önümüzdeki günlerde kontrollü bir şekilde yıkılması beklenirken, Niyazi Mahalle Muhtarı Nilgün Tekatlı caminin yarısının depremde yıkıldığını, kalan bölümlerinin akıbetinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Niyazi Mısri, Malatya, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremde hasar alan camiyi gören bir daha bakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremde hasar alan camiyi gören bir daha bakıyor - Son Dakika
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