Depremde Hayatını Kaybedenler Anılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremde Hayatını Kaybedenler Anılacak

05.02.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında yarın ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Milli Eğitim Bakanı Tekin imzasıyla 81 ile paylaşılan yazıda, "Milli birlik, beraberlik ve kardeşliği esas alan insan odaklı köklü tarihi birikimimiz, milletimizin afetler ve olağanüstü durumlar karşısında dayanışma, fedakarlık ve ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesini sağlamıştır. Aziz milletimiz, tarih boyunca yaşadığı zorluklar karşısında devlet-millet kaynaşmasını güçlendiren bir irade ortaya koyarak birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışını toplumsal direncin temel unsuru olarak muhafaza etmiştir. Bu anlayış doğrultusunda devletimiz, 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber etmiştir. Asrın birlikteliği anlayışı ile barınma, sağlık ve sosyal destek hizmetleri, eğitim ve altyapının yeniden tesis edilmesinden kalıcı yerleşim alanlarının oluşturulmasına kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürütmüştür" denildi.

'AZİZ HATIRALARI MİLLETİMİZİN ORTAK VİCDANINDA DAİMA YAŞAYACAKTIR'

Paylaşımda eğitim öğretim faaliyetlerinin de kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinin sağlandığı belirtilerek, "Öğrencilerimize yönelik telafi ve destekleme eğitimleri ile psikososyal destek hizmetleri planlanmış, öğretmen ve yöneticilerimizin görevlerini bihakkın sürdürebilmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar, devletimizin insan odaklı hizmet anlayışının ve milli birlik ile kardeşlik bilincinin eğitim alanındaki somut yansımaları olmuştur. Devletimiz, afetten etkilenen illerimizin her alanda yeniden güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürürken, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aziz hatıraları milletimizin ortak vicdanında daima yaşayacaktır. Bakanlığımız da milli dayanışma ve kardeşlik anlayışı içerisinde sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmektedir. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, birlik ve beraberlik duygularımızı canlı tutmak amacıyla bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında, 6 Şubat 2026 tarihinde ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Hayatını Kaybedenler Anılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:18
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:31:11. #7.11#
SON DAKİKA: Depremde Hayatını Kaybedenler Anılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.