Depremde Kaybedilenler Anıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta Gül Gülaçtı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde babaannesi Gülüş Gülaçtı'nın mezarını ziyaret etti. Gülaçtı, 3 yıl öncesine kadar dizinde yattığı babaannesinin mezarının yanına uzanıp, başını mezar taşına yaslayarak bir süre sessizce kalıp, geçmişi yad etti.

Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremde yakınlarını kaybedenler, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda buluştu. Gece saatlerinden itibaren mezarlığa gidenler, 3 yıl önce kaybettikleri sevdiklerinin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

'4'Ü 17 GEÇE HALA O KORKU İÇİMİZDE'

Depremde kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret eden Mehmet Özal, felaketin üzerinden 3 yıl geçse de acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Özal, "Kaynım, eşi, baldızı, kızı deprem gecesi vefat ettiler. Ziyarete geldik, yalnız bırakmadık, yalnız olmadıklarını göstermek için buradayız. Dua ediyoruz. Acı bir gündü, Allah'ım bir daha böyle bir gün bize göstermesin. 3 yıl oldu ama hala acısı taze. 4'ü 17 geçe hala o korku içimizde. Kötü bir gündü, acı bir hadiseydi. Anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. O soğukta enkazın altında kaldılar. Zor bir gündü" diye konuştu.

BABAANNESİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Gül Gülaçtı da depremde kaybettiği babaannesi Gülüş Gülaçtı'nın mezarını ziyaret etti. Gülaçtı, 3 yıl öncesine kadar dizlerinde yattığı babaannesinin mezarının yanına yatıp, başını mezar taşına koydu.

Soğuk havada üzerine battaniye alan Gül Gülaçtı, uzun bir süre bu şekilde kalarak geçmişi yad etti.