Depremde kaybolan Furkan'ı arayan baba: Epstein belgelerini didik didik tarıyorum
Depremde kaybolan Furkan'ı arayan baba: Epstein belgelerini didik didik tarıyorum

Depremde kaybolan Furkan\'ı arayan baba: Epstein belgelerini didik didik tarıyorum
06.02.2026 08:57
Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından hastaneye götürülen 3.5 yaşındaki Furkan'dan bir daha haber alınamadı. Baba Uğur Alsan "Furkan'ın kaçırıldığını düşünüyorum. 'Epstein Adası'na mı götürüldü' diye korkuyorum. Fotoğraf ve videolara bakıyorum, acaba çocuklar arasında Furkan var mı diye" ifadelerini kullandı. Selahattin Kılınç ise enkazdan çıkmayan hamile geliniyle torununu 3 yıldır arıyor.

6 Şubat 2023'te 11 kentimizde yıkıma ve 53 binden fazla insanımızın ölümüne neden olan depremlerin 3. yıldönümünde hala onlarca depremzedeye ulaşılamadı.

HASTANEYE KALDIRDILAR AMA...

Sözcü Gazetesi'nden Gökmen Ulu'nun haberine göre Alsan Ailesi, Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'ndeki Özbey Apartmanı'nda ikamet ediyordu. Baba Uğur Alsan'ın (47) beşinci çocuğuna hamile olan eşi ile büyük oğlu deprem anında vefat etti, diğer üç çocuğu yaralandı. Yardımsever bir yurttaş 3.5 yaşındaki Furkan'ı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem olunca hastane tahliye edildi. Ondan sonra Furkan kayboldu.

"DNA TESTİ YAPILMADAN ÇOCUKLARIMI TESLİM ALDIM"

Depremde ağır yaralanan Uğur Alsan, "7 ve 12 yaşlarında iki çocuğumun izini bulduk. Kayınbiraderim Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gitti ve iki çocuğumu aldı. Ne bir kimlik sorgusu ne bir DNA testi yapılmadan çocuklarımı teslim aldım. İmza bile atmadım. Bu kadar kolay olmaması gerekirdi" dedi.

Depremde kaybolan Furkan'ı arayan baba: Epstein belgelerini didik didik tarıyorum

"EPSTEIN ADASI'NA MI GÖTÜRÜLDÜ DİYE KORKUYORUM"

Furkan'ı bulmak için her yeri aradığını belirten Uğur Alsan "Furkan'ın kaçırıldığını düşünüyorum. 'Epstein Adası'na mı götürüldü' diye korkuyorum. Jeffrey Epstein ile ilgili fotoğraf ve videolara bakıyorum, acaba çocuklar arasında Furkan var mı diye... İzlemesi çok zor ama ne yapayım?"

"TEK SEÇENEK ÇOCUKLARIMIZIN KAÇIRILDIĞI"

Hataylı Kılınç Ailesinin çocukları Mustafa 30, Hasret 29, Aysel ise henüz 4.5 yaşındaydı. Hasret, ikiz bebeklere hamileydi. O gece uykuda yakalandıkları deprem, Antakya'nın Güzelburç Mahallesi Zümrüt Sokak'ta oturdukları İlke Apartmanı'nı yıktı. O gün bugündür kayıplar.

Baba Selahattin Kılınç şöyle konuştu: Tek seçenek, çocuklarımızın kaçırıldığı. Görgü tanıkları, enkaz alanına beyaz renkli bir minibüsün geldiğini, yaralıları alıp götürdüğünü anlattılar. Fakat o minibüs hiç araştırılmadı.

"ACABA ÇOCUKLARIMIZI ADAYA MI GÖTÜRDÜLER?"

Kılınç, Jeffrey Epstein skandalı üzerine, "Acaba çocuklarımızı Epstein Adası'na mı götürdüler" diye sordu.

Yaşam

Son Dakika Yaşam Depremde kaybolan Furkan'ı arayan baba: Epstein belgelerini didik didik tarıyorum - Son Dakika

Künye
