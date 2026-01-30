Depremdeki Yurt İhmaline Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremdeki Yurt İhmaline Soru Önergesi

30.01.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Milletvekili Öztürkmen, yıkılan yurttaki ihmalleri TBMM'ye taşıyarak soru önergesi verdi.

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, ANKA Haber Ajansı'nın "Depremde İskenderun'da yıkılan özel erkek öğrenci yurdunun, kapatma kararına rağmen faaliyette olduğu ortaya çıktı" haberini, TBMM gündemine taşıyarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Özel İskenderun Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun, Hatay Valiliği'nin 21 Aralık 2021 tarihli kararıyla faaliyetine son verildiği, ilgili mercilere gerekli kapatma bildirimlerinin yapılmasına rağmen kapatılmadığı ortaya çıktı. Depremden 13 ay önce alınan ve uygulanmayan kapatma kararına ilişkin belgelerin de depremde "zayi" olduğu açıklandı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Önergede, şu ifadelere yer verildi:

"Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Özel İskenderun Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun, Hatay Valiliği'nin 21 Aralık 2021 tarihli kararıyla faaliyetine son verildiği, ilgili mercilere gerekli kapatma bildirimlerinin yapılmasına rağmen kapatılmadığı ortaya çıktı. Öte yandan Anka Muhabiri Mehmet Oflaz'a CİMER'den gelen yanıtta, depremden 13 ay önce alınan ve uygulanmayan kapatma kararına ilişkin belgelerin de depremde 'zayi' olduğu bildirildi. Kapatma kararı 13 ay uygulanmayan söz konusu yurt, Büyük Çarşı İş Hanı içindeydi ve han depremde yıkılınca üniversite öğrencilerinin de aralarında olduğu 16 kişi hayatını kaybetti."

Öztürkmen, önergesinde, Bakan Tunç'a şu soruları yöneltti:

"Faaliyetine son verilen yurdun 13 ay boyunca kapatılmamasında hangi kamu görevlilerin sorumluluğu vardır? Kurum olarak sorumluluk Milli Eğitim Müdürlüğü'nde midir, yoksa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde mi? Kapatma kararına rağmen söz konusu yurt 13 ay boyunca faaliyetlerine nasıl devam edebilmiştir? Süreci denetlemeyen ve kapatılmasını sağlamayan kamu görevlileri hakkında hangi işlemler yapılmıştır?

Faaliyet durdurma kararına rağmen yurt neden derhal mühürlenmemiştir? Söz konusu yurdun kapatılmasına ilişkin belgelerin zayi olması, suçu ve suçluyu ortadan kaldırır mı? Belgelerin dijital arşivi yok mu? Öyleyse neden arşivlenmemiştir? Zayi olduğu belirtilen belgelerin birer örnekleri ilgili bakanlıklara gönderilmemiş midir? Bakanlıklardan söz konusu belgelerin sorgulaması yapılmış mıdır?"

16 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ihmaller zincirinde sorumluluğu olan kamu görevlilerinin yargı önüne çıkartılmasında söz konusu belgelerin 'zayi' olması engel midir? Belgeler olmadan sorumluların tespiti imkansız mıdır?"

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremdeki Yurt İhmaline Soru Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
İzmir’i fırtına vurdu Tekneler battı İzmir'i fırtına vurdu! Tekneler battı
Amerika’dan geldi, Türk oldu Milli takımımızda forma giyecek Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular

16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:52
Kadıköy’e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan yanıt
Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:02
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:00:37. #7.11#
SON DAKİKA: Depremdeki Yurt İhmaline Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.