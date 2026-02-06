Depreme Dirençli Kentler İçin Yeni Şartname Gerekiyor - Son Dakika
Depreme Dirençli Kentler İçin Yeni Şartname Gerekiyor

Depreme Dirençli Kentler İçin Yeni Şartname Gerekiyor
06.02.2026 16:49
İEÜ Öğretim Görevlisi Alpago, depreme dayanıklı yapılar için standartların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Öğretim Görevlisi, İnşaat Mühendisi Şeref Alpago, depreme dirençli kentler oluşturmak için inşaatlarda uygulanacak bir şartname hazırlamak gerektiğini belirterek, "Bugün bir inşaat yaparken çok fazla standarttan ve şartnameden yararlanabiliyoruz. Yıkılan yapıların neredeyse tamamı uygulamadaki hatalar nedeniyle yıkılmış. Bunun önüne geçmek için tek bir lisan ile konuşmamız lazım" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 2'nci Deprem ve Yapı Bilimi Günleri Paneli'ni düzenledi. Tarihin en büyük felaketlerinden biri olarak hafızalara kazınan ve 6 Şubat 2023'te 11 ilde yaşanan depremlerin ardından dirençli kentler oluşturmak için bir dönüşüm başlatmak gerektiğini anlatan İEÜ Öğretim Görevlisi, İnşaat Mühendisi Şeref Alpago, bunun için öncelikle depreme dirençli binaların inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. İnşaatların yapımında görev alacak kişilerin nitelikli bir eğitimden geçmesi gerektiğini vurgulayan Alpago, "Depreme dirençli inşaat mühendisleri ve mimarları yetiştirmemiz gerekir. Bunun için de verilen eğitimi geliştirmeliyiz. Bugün bir inşaat yaparken çok fazla standarttan ve şartnameden yararlanabiliyoruz. Yeni mezun araştırdığı konuda 5-6 farklı şartname ile hareket etmek zorunda kalıyor. Oysaki tek bir el kitabı haline getirip, uygulama şartnamesi yazmamız gerekiyor. Yıkılan yapıların neredeyse tamamı uygulamadaki hatalar nedeniyle yıkılmış. Bunun önüne geçmek için tek bir lisan ile konuşmamız lazım. Denetim yapan firmaların ellerini güçlendirmemiz lazım. Türkiye'nin her yerinde çalışan ekiplerin eğitime girmesi lazım. İnşaat yaparken demiri bağlayıp betonu dökeceğiz ama bunu nasıl yapacağımız önemli. Tek bir metot yok. Ortak akıl ile bütün paydaşların bunun için masaya oturması lazım" dedi.

'ŞANTİYE ŞEFLİĞİ VE MÜTEAHHİTLİK SINAVLARI YAPILMASI LAZIM'

Şantiye şefleri ile müteahhitlerin de bir sınavın ardından sahada çalışmaya başlamasını öneren Şeref Alpago, şöyle devam etti:

"Şantiyelerde meslektaşlarımıza şiddet olayları uygulanıyor. Tek bir uygulama şartnamesi ile bunların da önüne geçmiş olacağız. Doğru bir tane olmadığı için olay çığırından çıkıyor. Kaç meslektaşımızı bunun için kaybettik. Bir el kitabımız olursa bunun önüne geçebileceğimize inanıyorum. Şantiye şefliği ve müteahhitlik sınavları yapılması lazım. Amerika'da müteahhit olmak isterseniz 24 kitap bitirmeniz ve sınava girmeniz gerekiyor. Burada ise Ticaret Odası'na bir kayıt yaptırarak bazen de geçici müteahhitlik aracılığıyla bu işe girebiliyorsunuz."

'YAŞLI BİNA TADİLATI TAŞIYICI SİSTEME ZARAR VERİYOR'

İMO İzmir Şube Başkanı Bengi Atak ise 2'nci Deprem ve Yapı Bilimi Günleri sayesinde İzmir'in afete hazırlık çalışmalarının masaya yatırıldığını kaydetti. İzmir'in deprem master planı hazırlamakta öncü bir il olduğunu dile getiren Atak, "İMO olarak envanter çalışmalarına Karşıyaka'da devam ediyoruz. 22 bin binanın taramasını yapıyoruz. Çalışmanın çıktısını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edeceğiz. Ama ne yazık ki İzmir'de çok parlak bir durumda değiliz. Rakam verebilmek için bütün İzmir'deki envanter çalışmasının tamamlanması gerekir. Ancak çeşitli akademik çalışma ve değerlendirmelerden yola çıkarak 100 binadan 35'inin dikkatli değerlendirilmesi gerektiği hükmüne varabiliyoruz. Buna etki eden faktör binalarımızın yaşları. Yıllar geçtikçe ilerleyen teknolojilerden ve yönetmeliklerden yararlanamamış olanlar daha kırılgan. Ne yazık ki binalarımızda periyodik yapı kontrolü olmadığı için ve ülkemizde böyle bir yürürlükte olan çalışma olmadığı için binalarda tadilat adı altında yapılan bazı faaliyetler bilinçsizce yapıldığında taşıyıcı sistemlere zarar veriliyor. Bütün bunları göz önünde bulunduruyoruz. Amacımız projesine uygunsuz olan yapıları tespit edip öncelikli yapıları belirlemek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depreme Dirençli Kentler İçin Yeni Şartname Gerekiyor

Depreme Dirençli Kentler İçin Yeni Şartname Gerekiyor
