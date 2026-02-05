Depremin 3. Yıldönümünde Anma Mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde yayımladığı mesajda, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Rektör Kırışık yayımladığı mesajda, "6 Şubat 2023'te ülkemiz, tarihimizin en ağır afetlerinden biriyle karşı karşıya kalmıştır. Kahramanmaraş merkezli depremler, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış; binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve büyük yıkımlara neden olmuştur.

Aradan geçen üç yıla rağmen, kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü gibi yüreğimizdedir. Bu süreçte milletimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışı, toplumsal sorumluluğun ve ortak bilincin en güçlü örneklerinden biri olmuştur.

Asrın felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi ve insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK