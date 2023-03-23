Depremin talan ettiği Kahramanmaraş'ta ilk sahur - Son Dakika
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Depremin talan ettiği Kahramanmaraş'ta ilk sahur

23.03.2023 10:26

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta depremzedeler ramazan ayının ilk sahurunu çadırlarda ve konteyner kentlerde gerçekleştirdi. Atatürk Parkı'nda kurulan çadırkentte kalan depremzede Çalı ailesi, "Elhamdülillah bugün Ramazanın ilk sahuru. Buna da şükür, canımız sağ diye Rabbime şükrediyoruz. Çocuklarımızla ve eşimle beraberiz. Bunun verdiği sevinç zaten yeter elhamdülillah" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Atatürk Parkı'nda kurulan 804 çadırda kalan depremzedelere sahurluk ve çorba ikram edildi. Hazırladıkları sahurlukları çocuklarıyla yaptıkları duaların ardından yiyen Çalı ailesi, ramazan ayının ilk orucuna niyetlendi.

"CANIMIZ SAĞ DİYE RABBİME ŞÜKREDİYORUZ"

33 yaşındaki baba Kemal Çalı, deprem anını hala unutamadığını, o anlarda evlerinden kendilerini dışarıya zor attıklarını söyledi. Depremde evlerinin zarar gördüğünü anlatan Çalı, "Evimizin içinden dışarılar gözüküyor. Apartmanımızın iç merdiveni zarar gördüğü için daireye giremiyoruz. Girsek de zaten mahallede hiç kimse yok. Mecburiyetten çadırda yaşıyoruz. Elhamdülillah bugün Ramazanın ilk sahuru. Buna da şükür, canımız sağ diye rabbime şükrediyoruz. Çocuklarımızla ve eşimle beraberiz. Bunun verdiği sevinç zaten yeter elhamdülillah" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇOCUKLARIMIZLA BİR ARADAYIZ"

Anne Müberra Çalı da büyük bir heyecanla sahur masasını hazırladığını, ailecek ramazan ayının ilk sahurunu yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı. Her şeye rağmen birlikte olmanın çok güzel olduğunu anlatan Çalı, "Çok şükür sağlıklı bir şekilde çocuklarımızla bir aradayız. Buna daha fazla şükretmek istiyoruz. Çocuklarımıza daha fazla sarılmak istiyoruz." diye konuştu.

"BUGÜNÜMÜZE DE ŞÜKÜR"

Ali Tarakçı ve ailesinin yaşadığı 112 numaralı çadırda da sahur heyecanı yaşandı. Depremde yakınları kaybettiğini anlatan 2 çocuk babası Tarakçı, "Bir ramazan ayına daha ulaşmanın sevinci ve heyecanını yaşıyoruz. Mutluyuz, bugünleri de gördük. Şu an çadırdayız. Bugünümüze de şükür. Bir eksiğimiz yok Allah'a şükür" dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Ayhan Taş: Hepimize geçmişler olsun. Şükür ediyorsunuz ya inşallah Allah'da hayatınızı güzelleştirip kolaylaştıracaktır. Allahım koruyup kollayan rahmetini bize esirgemeyensin. Allahım rızkımızı senden istiyoruz. Cevap Yaz 17 0 Yayından Kaldır
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem Deprem bölgelerinde tapu işlemleri mobil tırda yapılıyor Deprem bölgelerinde tapu işlemleri mobil tırda yapılıyor

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Son Dakika Güncel Depremin talan ettiği Kahramanmaraş'ta ilk sahur - Son Dakika


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