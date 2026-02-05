Depremlerin 3. Yılı: Kahramanmaraş’ta Yeniden Yapılanma - Son Dakika
Depremlerin 3. Yılı: Kahramanmaraş’ta Yeniden Yapılanma

05.02.2026 11:22
Kahramanmaraş Valisi, depremlerin ardından yaşam alanlarının yeniden inşası ve dayanışmayı vurguladı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünlüer, mesajında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin tarifi olmayan acıların yaşanmasına neden olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ise sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Yaşanan afetin yüreklerde derin yaralar açmakla birlikte, milletin dayanışma ruhunu, birlik ve beraberlik anlayışını da en güçlü şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Ünlüer, şunları kaydetti:

"Depremin ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla sahada olmuş, Kahramanmaraş'ımızın yaralarının sarılması için büyük bir gayret ortaya konulmuştur. Aziz milletimizin desteği ve fedakarlığıyla zor günler birlikte aşılmış, umutlar yeniden yeşertilmiştir. Deprem sonrasında şehrimizin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla kapsamlı bir iyileştirme ve yeniden yapılanma süreci başlatılmıştır. Öncelikle can güvenliğinin sağlanması hedeflenmiş hasar tespit, enkaz kaldırma ve riskli yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla yürütülmüştür. Eş zamanlı olarak kalıcı konutlar, yeni yaşam alanları ve sosyal donatılarla daha güvenli ve düzenli bir şehir inşa etme süreci sürdürülmektedir. Ulaşım, altyapı, sağlık ve eğitim başta olmak üzere kamu hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesi için önemli adımlar atılmıştır. Sağlık tesisleri, eğitim yapıları ve sosyal alanlar, afetlere dayanıklı ve çağdaş şehircilik anlayışı doğrultusunda yeniden ele alınmaktadır."

Halkın güven içinde yaşayabileceği, geleceğe umutla bakabileceği güçlü bir şehir yapısını kalıcı hale getirme amacıyla başlatılan çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Ünlüer, bu süreçte yalnızca fiziki yapıların değil şehrin hafızası ve kültürel mirasının da büyük bir hassasiyetle korunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

