Depremlerin 3. Yılına Dair Mesaj

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin, ülkenin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldığını belirtti.

Depremlerde 53 bin 537 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 107 bin 213 vatandaşın yaralandığını aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

"Depremlerin ilk dakikasından itibaren devletimiz ve aziz milletimiz, bu büyük felaketin yaralarını sarmak için asrın birlikteliğini sergileyerek tüm imkanlarını seferber etmiştir. Bu süreçte gösterilen dayanışma ve birliktelik ruhu, aziz milletimizin vefası ve fedakarlığı, ülkemizin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Zorluklar karşısında bir araya gelme, birbirimize destek olma kültürümüz, tıpkı şanlı geçmişimizde olduğu gibi yine tecelli etmiştir."

Soytürk, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayarak, her zaman depreme ve diğer doğal afetlere karşı hazırlıklı, duyarlı ve bilinçli olunması gerektiğini ifade etti.

Tekirdağ!da afetlere hazırlık konusunda gerekli planlama, hazırlık ve bilinçlendirme çalışmalarının, valilik koordinesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde titizlikle yürütüldüğünü belirten Soytürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Doğal afetlerin önüne geçmemiz mümkün değildir ancak afetlere hazırlık yaparak ve gerekli önlemleri alarak verecekleri zararları azaltabiliriz. Ülkemizin ve ilimizin deprem kuşağında yer aldığını unutmayalım ve depremin zararlarından korunmak için bireysel tedbirlerimizi de alalım. Bu vesileyle, asrın felaketinin 3. yıl dönümünde, ülkemize ve aziz milletimize derin acılar yaşatan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyor, Tekirdağlı vatandaşlarımıza bu süreçteki yardımsever tutumları nedeniyle teşekkür ediyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın."