Depremlerin 3. Yılında Yeniden İnşa Çalışmaları

06.02.2026 19:02
Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında devletin inşa ve ihya çalışmalarını tanıtan görseller yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprelerinin 3. yılında inşa ve ihya çalışmalarını anlatan görselleri dijital gösterim ekranında yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılında, devlet ve millet dayanışmasını vurgulamak ve bölgedeki yeniden inşa ve ihya çalışmalarına ilişkin bilgilerin yer aldığı video ve görseller dijital gösterim ekranında yer aldı.

Depremlerin 3. yıl dönümü kapsamında 11 ilde meydana gelen afetten sonra Türkiye'nin, devlet ve millet olarak bir bütün halinde yaraları sarmak için yaptığı çalışmalar, İletişim Başkanlığının dijital gösterim ekranında kamuoyuna sunuldu.

Dijital gösterim ekranında, afet sonrası tamamlanan kalıcı konut projeleri, oluşturulan yeni yapılar, yürütülen imar faaliyetlerinin yanı sıra deprem sonrası restorasyonu tamamlanan kültürel ve tarihi mekanlar yer aldı.

Kaynak: AA

