Depremlerin Üçüncü Yılı için Saygı Duruşu

05.02.2026 16:10
Milli Eğitim Bakanlığı, depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla tüm okullarda saygı duruşu yaptıracak.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki resmi ve özel tüm ilk ve ortaöğretim kurumlarında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla yarın ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda milli birlik, beraberlik ve kardeşliği esas alan insan odaklı köklü tarihi birikiminin, Türk milletinin afetler ve olağanüstü durumlar karşısında dayanışma, fedakarlık ve ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesini sağladığı vurgulandı.

"Aziz milletimiz, tarih boyunca yaşadığı zorluklar karşısında devlet-millet kaynaşmasını güçlendiren bir irade ortaya koyarak birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışını toplumsal direncin temel unsuru olarak muhafaza etmiştir" ifadelerine yer verilen yazıda, bu anlayış doğrultusunda devletin "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber ettiği belirtildi."

"Asrın birlikteliği" anlayışı ile barınma, sağlık ve sosyal destek hizmetleri, eğitim ve altyapının yeniden tesis edilmesinden kalıcı yerleşim alanlarının oluşturulmasına kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi:"

"Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde gerekli tedbirler alınarak eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi sağlanmıştır. Öğrencilerimize yönelik telafi ve destekleme eğitimleri ile psikososyal destek hizmetleri planlanmış, öğretmen ve yöneticilerimizin görevlerini bihakkın sürdürebilmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar, devletimizin insan odaklı hizmet anlayışının ve milli birlik ile kardeşlik bilincinin eğitim alanındaki somut yansımaları olmuştur."

Devletimiz, afetten etkilenen illerimizin her alanda yeniden güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürürken, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aziz hatıraları milletimizin ortak vicdanında daima yaşayacaktır. Bakanlığımız da milli dayanışma ve kardeşlik anlayışı içerisinde sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmektedir. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, birlik ve beraberlik duygularımızı canlı tutmak amacıyla Bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında, 6 Şubat 2026 tarihinde ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır."

Kaynak: ANKA

