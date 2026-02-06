Depremzede Aşçıdan Gönüllü Yardım - Son Dakika
Depremzede Aşçıdan Gönüllü Yardım

06.02.2026 11:27
Kahramanmaraş depremlerinin ardından Bayburt'a yerleşen aşçı Ramazan Teke, Kızılay'da gönüllü çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türk Kızılayın yardım çalışmalarıyla tanışan aşçı Ramazan Teke, ailesiyle yerleştiği Bayburt'ta gönüllü faaliyetlere katılıyor.

Depremlerde Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki evi yıkılan 5 çocuk babası Teke, bir süre Kahta'da kaldıktan sonra Bayburt'a yerleşti.

Mesleğine burada devam eden 40 yaşındaki Teke, boş vakitlerinde Türk Kızılay Bayburt Şubesine bağlı aşevinde gönüllü çalışıyor.

Aşevi personeline destek veren Teke, günlük hazırlanan sıcak yemeklerin pişirilmesi, paketlenmesi ve kent genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yardımcı oluyor.

"6 Şubat'tan sonra ekmeğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladım"

Depremzede Ramazan Teke, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinden bir ay sonra ailesiyle Bayburt'a geldiğini söyledi.

Aşçılık mesleği dolayısıyla kısa sürede iş bulduğunu ve geçimini sağlamaya başladığını belirten Teke, deprem bölgesinde büyük yardımını gördüğü Türk Kızılayın çalışmalarında gönüllü yer almak için Bayburt'taki şubesine başvurduğunu anlattı.

Yaklaşık iki yıldır Türk Kızılay Bayburt Şubesine bağlı aşevinde gönüllü görev aldığını dile getiren Teke, "Sağ olsunlar bana yardımcı oldular. İşim olmadığı günlerde sabah erkenden buraya gelip ustama yardımcı oluyorum. Yaptığımız sıcak yemekleri araçlara yükleyip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz." dedi.

Teke, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığı zaman büyük mutluluk yaşadığını ifade ederek, "Yemek dağıtırken yüzlerindeki tebessümü görünce bir nebze olsun o dönem yaşadığım acılarım hafifliyor. 6 Şubat'tan sonra ekmeğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladım. O yüzden ben de buradaki ihtiyaç sahiplerine yardımım dokunmasını istiyorum." diye konuştu.

Aşevinde aşçılık yapan Orhan Demir de Ramazan ustanın büyük bir yardımseverlik örneği sergilediğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Ramazan usta depremden sonra geldi. Buraya ve bize yardımcı oldu. Biz de onu bağrımıza bastık. Ondaki yeteneği, sıcaklığı ve yardımseverliği gördük. Burada elinden geleni en güzel şekilde yapıyor. Ortaya güzel şeyler çıkarıyoruz ve insanlarla paylaştıkça da daha da mutlu oluyoruz."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Ramazan Teke, Kültür Sanat, Kızılay, Bayburt, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
