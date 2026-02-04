Depremzede Besici Yeniden Ayakta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Depremzede Besici Yeniden Ayakta

04.02.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleyman Keser, devlet desteğiyle deprem sonrası hayvancılığa geri dönerek ailesine katkı sağlıyor.

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde meydana gelen yıkımlar nedeniyle 160 hayvanı telef olan 66 yaşındaki Süleyman Keser, devletten aldığı destekle yeniden işine tutundu.

İslahiye ilçesinde yaklaşık 45 yıldır yetiştiriclik yapan Keser'in Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde köy evi yıkıldı.

Enkaz altında ailesiyle beraber mahsur kalan Keser yaralı olarak kurtarılırken, 160 küçükbaş hayvanı ise telef oldu.

Depremlerin ardından devlet desteğine başvuran Keser, kendisine verilen 160 küçükbaş hayvan desteğinden yaklaşık 110'unu hayvanların satılmama süresi bittikten sonra satarak hem yeni ev aldı hem de hayvanlarına yeni besi alanı yaptırdı.

Devletin sağladığı destekle işine dört elle sarılan Keser, ailesine ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Keser, yeni evinde ve ahırında yaklaşık 60 küçükbaş hayvanıyla hayatını sürdürüyor.

Süleyman Keser, AA muhabirie, hayvanlarla ilgilenmeyi ve besicilik mesleğini sevdiğini söyledi.

Verilen destekle hayvancılığı devam ettirdiğini ve ailesine baktığını belirten Keser, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımızın doğum ayıydı. Biz deprem gecesi saat 1'e kadar hayvanların doğumlarını yaptırdık sonrasında eve geçip yattık. Saat 04.30 gibi deprem oldu. Evler gitti, biz hepimiz de enkazın altında kaldık. Birazımız çıktı daha sonra dağdaki büyük kayalar yuvarlandı. 160 hayvanım, enkazın altında can verdi. Daha sonra yardıma gelen arkadaşlar vardı. 4 gün sonra enkazdan 15 keçi çıkarttık. Hatta onlar halen duruyor. Onlar da çok şükür, yoğurt süt ihtiyacımızı karşılıyor. 2 tane okula giden kız çocuğum var, onların da harçlığını çıkarıyorum."

"Bize devlet çok yardım yaptı"

Keser, depremlerden sonra ailesine verilen desteğin kendilerine umut olduğunu ifade etti.

Ömrü yettiğince besiciliğe devam edeceğini dile getiren Keser, şunları kaydetti:

"Bize devlet çok yardım yaptı. İlçe Tarımda bizim kaydımız vardı. 6 ay sonra bize telefon ettiler ve 160 hayvan verdiler. 3'üncü senesinde hala devam ediyoruz. Evimi aldım, sonra ahırları yaptırdım ve hayvanların yemini aldım. Şu anda hayvancılıkla devam ediyorum. Birazını satıp yem alıyoruz ve kurbanlık çıkarıp erkeğini satarak geçimimizi sağlıyorum."

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Kültür Sanat, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Depremzede Besici Yeniden Ayakta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein’in “İlluminati“ benzeri “Üçlü Komisyon“ ifadeleri dikkat çekti Epstein'in "İlluminati" benzeri "Üçlü Komisyon" ifadeleri dikkat çekti
İskandinav ülkesinde ’Epstein’ depremi Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu CHP’li başkan yardımcısı: İftiracılar kendilerini kurtarmak için beni suçladı Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu CHP'li başkan yardımcısı: İftiracılar kendilerini kurtarmak için beni suçladı
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
11:03
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi İşte nedeni
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni
10:44
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:28:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Depremzede Besici Yeniden Ayakta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.