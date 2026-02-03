Depremzedeler inşaata katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremzedeler inşaata katılıyor

Depremzedeler inşaata katılıyor
03.02.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki işçiler, deprem konutlarının inşasında görev alıyor.

6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki inşaat işçileri, afeti yaşadıkları kentlerde deprem konutlarının inşasında görev alıyor.

Depremlerin ardından ilk temelin atılmasıyla başlayan çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülüyor.

Afetlerden etkilenen illerde bir taraftan alt ve üstyapı çalışmaları sürerken, bir taraftan da depremzedelerin kalıcı konutlara yerleştirilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da görevli inşaat işçileri, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayıp akşam saatlerine kadar devam ediyor.

Aynı zamanda depremzede olan inşaat işçileri, görev aldıkları kentlerin de ayağa kalkması için gece gündüz çalışıyor.

Kentlerdeki birçok şantiyede demir, beton, kalıp, döküm ve çeşitli alanlarda görev alan işçiler, bir taraftan memleketlerinde yapılacak konutların yükselmesine katkı sağlarken bir taraftan da aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Deprem bölgesinde başlatılan inşa seferberliğinde afetzedeleri kalıcı konutlara yerleştirmek için mesai harcayan işçiler, kentlerinin tekrar eski günlerine dönecek olmasının da mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Adıyaman, Ekonomi, Deprem, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedeler inşaata katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:54
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:29:37. #7.11#
SON DAKİKA: Depremzedeler inşaata katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.