Depremzedeler Yeni Evlerine Yerleşti

03.02.2026 11:33
Diyarbakır'da TOKİ tarafından inşa edilen konutlar, depremzedelere güvenli yaşam sunuyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da yapılan konutlara yerleşen depremzedeler, yeni evlerinde güvenle oturuyor.

Diyarbakır'da, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda afetzedeler için inşa edilen ve içinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu konutlar sayesinde depremzedeler, daha yaşanabilir ve sağlam evlerde güvenli bir şekilde oturma imkanı buldu.

Merkez Bağlar ilçesinin Oğlaklı mevkisinde depremzedeler için yapımına başlanan 13 bin 190 konuttan 10 bin 664'ü için kura çekimi yapıldı, yapımı tamamlanan 8 bin 340 konutun anahtarları ise hak sahiplerine teslim edildi.

"Çok hızlı bir şekilde devletimiz evimizi yaptı"

Anne ve babasıyla yaşayan Ahmet Özdemir, AA muhabirine, deprem felaketinde hasar gören evlerinin yıkıldığını söyledi.

Depremin ardından bir süre köydeki yakınlarının evinde kaldıklarını anlatan Özdemir, 2024 yılının ekim ayında yeni evlerine yerleştiklerini kaydetti.

TOKİ tarafından yapılan konutların depreme dayanıklı ve güzel olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Bağlar ilçesinde asrın felaketini yaşadık. Çok kötüydü. Devletimiz hemen yardımımıza koştu. Evimiz ağır hasar görmüştü. Çok hızlı bir şekilde devletimiz evimizi yaptı ve bize teslim etti. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz olmasaydı belki de böyle bir evde kalamazdık. Gerçekten ev yapmak zor. Devletimiz sayesinde asrın felaketini en az yara ile atlattık. Daha evlerin taksit zamanı gelmedi. Devletimiz onun için de çok güzel bir uygulama yaptı. Vatandaşlar mağdur olmasın diye hemen taksite bağlamadı. Bu sene veya önümüzdeki yıl ödemeler olacak. Daha önceki evimizde korku yaşıyorduk çünkü eski binaydı ve sorunları vardı ama buradaki binalar gerçekten çok güzel. Kaliteli malzemelerden ve sağlam yapıldığı için korkmuyoruz. Devletimiz sağ olsun."

"Yeni evimizde güvenle, huzurla oturuyoruz"

Evli ve üç çocuk annesi Tuba Avcı da Bağlar ilçesinin Muradiye Mahallesi'ndeki evlerinde depreme yakalandıklarını, evlerinin hasar görmesinin ardından yaptıkları başvurunun kısa sürede sonuçlandığını belirtti.

"Beş katlı bir binada kalıyorduk. Evimiz hasar gördü, orta hasarlıydı. Deprem olduğu zaman biz eve giremiyorduk. Depremden dolayı çok korkuyorduk. Korkuyla bir daha binaya girmek istemedik. Rabbim bir daha yaşatmasın." diyen Avcı, deprem döneminde bir süre bir okulda kaldıklarını anlattı.

TOKİ konutları için başvurduklarını bildiren Avcı, şunları aktardı:

"Çok kısa sürede bize ev çıktı. Allah onlardan razı olsun, Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bize kira yardımı da yapıldı. Eşim çalışmamasına rağmen mağdur edilmedik. Çok şükür ki en kısa zamanda bize konut verildi. Eşim ve çocuklarımla yeni evimizde güvenle, huzurla oturuyoruz. Çok kısa sürede evimiz teslim edildi. İyi ki devletimiz var. Rahatlıkla başımızı yastığa koyabiliyoruz, uyuyabiliyoruz. Yeni evimizde deprem korkusu yaşamıyoruz. Şimdiki evimiz daha konforlu."

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

