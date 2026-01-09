Depremzedeye Yeni Yuva - Son Dakika
Depremzedeye Yeni Yuva

09.01.2026 11:09
Fatma Yönder, deprem sonrası TOKİ'nin inşa ettiği konutuna yerleşti, mutluluğu paylaştı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde yakınlarını kaybeden ve inşası tamamlanan afet konutuna yerleşen 4 çocuk annesi Fatma Yönder'in görüntülerini paylaşarak, "Fatma teyzemizin yeni yuvasında mutluluğu daim olsun" dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 330 bin metrekare alanda inşa edilen 2 bin 93 konutun yapımı tamamlandı. Yeni evlerine taşınanlardan biri de Kahramanmaraşlı 4 çocuk annesi Fatma Yönder (66) oldu. Deprem felaketinde Ebrar Sitesi'nde kardeşi ile eniştesini kaybeden Yönder, TOKİ'nin inşa ettiği yuvasında yeniden hayata tutundu. Bakan Kurum, sanal medya hesabından Fatma Yönder'in, "Ben bundan sonra ne yaşarsam o sevinçle mutlulukla yaşayacağım" sözlerini alıntılayarak yeni yuvasından görüntüler paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor. Fatma teyzemizin yeni yuvasında mutluluğu daim olsun" ifadelerine yer verdi.

'SÜRPRİZ OLDU'

Görüntülerde yaşadığı süreci anlatan Fatma Yönder, "Hiçbir şeyim yoktu. Hepsi gitti depremde. Erkek kardeşlerim var, onlar yardımcı oluyorlar. Devletimiz güvenimizi boşa çıkarmadı, bizi darda koymadı. Açıkta kalmadık, gittik, kaydolduk. Sonra telefona mesaj geldi. 'Eviniz çıktı' dediler. Bana büyük bir sürpriz oldu. Ağlayacağım ağlayamadım, sevineceğim sevinemedim. Çok mutlu oldum. Kardeşlerim de çok mutlu oldu. Bana sarılarak, 'Ablacığım çok çektin. Burası sana layık, çok güzel. Hep mutlu ol' dediler. Dizlerim çok ağrıyor. O yüzden asansör burada kolaylık sağlıyor. Tek başıma inip, çıkabiliyorum. Ayrıca pencerelerim açık kalsa bile rahat yatıyorum, rahat kalkıyorum. Ben bundan sonra ne yaşarsam bu sevinçle, mutlulukla yaşayacağım. Ölürsem de bu sevinç ve mutlulukla gideceğim. Sıkıntıyı arkamda bırakıp gideceğim" ifadelerini kullandı.

