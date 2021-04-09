Depresyon, Anksiyete ve Panik Atak hastalıkları TMS ile tedavi edilebiliyor - Son Dakika

Depresyon, Anksiyete ve Panik Atak hastalıkları TMS ile tedavi edilebiliyor

09.04.2021 15:29
Depresyon, Anksiyete ve Panik Atak hastalıkları TMS ile tedavi edilebiliyor, System.String[]

TMS, uzun adıyla transkraniyal manyetik stimülasyon tedavisi son günlerde merak edilen tedavi yöntemlerinden biri haline geldi.

Depresyon, gebelik, lohusalık gibi ilaç kullanımının kısıtlı olduğu dönemlerde, tedaviye dirençli olunan durumlarda ve girişimsel tedaviler öncesinde kullanılan TMS tedavisinin, acısız ve ağrısızı bir yöntem olduğunu söyleyen Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi'nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Merve Çaldaş, "Herhangi bir yan etkiye sahip olmayan ve başarılı klinik sonuçları olan TMS tedavisi, depresyon semptomlarını iyileştirmek adına beyindeki sinir hücrelerini uyarmak amaçlı, manyetik alanları kullanılan bir tedavi yöntemidir" dedi.

Transkraniyal manyetik stimülasyon tedavisinin ruhsal hastalıklarla ilgili önceden belirlenmiş bölgelere uygulandığında, buralarda elektro fizyolojik değişiklikler meydana getirerek başarılı klinik iyileşme sağladığını belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Merve Çaldaş, "TMS'de temel olarak, helezonik iki manyetik alan oluşur ve bu manyetik alanlar arasında kalan bölgede küçük elektriksel aktiviteler meydana gelir. Uygulama sırasında manyetik akımı oluşturan bobin (coil) saçlı derinin üzerinden hedef beyin bölgesinin bulunduğu noktaya yerleştirilir. Vücuda herhangi bir girişim olmadan, saçlı derinin üzerinden uygulanır. Psikiyatrik hastalık tanısına göre, hedef bölge ve uygulanacak manyetik akımın şiddeti belirlenir" dedi.

Depresyon, anksiyete bozuklukları, bipolar bozukluk ve kulak çınlaması gibi durumlarda uygulanabiliyor

Günümüzde TMS tedavisinin en sık; depresyonda, anksiyete bozukluklarında, bipolar bozuklukta (iki uçlu bozuluk) ve gebelik dönemi gibi ilaç kullanımının kısıtlı olduğu dönemlerde, tedaviye dirençli olgularda ve girişimsel tedaviler öncesinde uygulandığını söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Merve Çaldaş, "TMS ayrıca obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, psikosomatik bozukluklarda ve kulak çınlaması gibi alanlarda da uygulanabiliyor" dedi.

TMS Tedavisinin etkileri kişiden kişiye farklılık gösteriyor

TMS'nin uygulama sonrası görülen etkilerinin uyarının uygulama yerine, frekansına, şiddetine, sayısına ve atım paternine göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Merve Çaldaş, "TMS tedavisi iki ana bileşene ayrılıyor. Bunlardan biri akut tedavi, diğeri ise idame tedavisi. Akut tedavi, hastalığın şiddetine göre 15-30 seans sürüyor ve günlük olarak planlanıyor. İdame tedavisi ise, hastalığın kişideki etkisine göre değişebiliyor. Bazı hastalarda idame tedavisine ihtiyaç duyulmazken, bazı hastalara haftada bir kez veya ayda bir kez gibi idame tedavileri planlanıyor. Kısacası, idame tedavisi, tamamen akut tedavi sonrası hastalığın yinelemesine ve şiddetine bağlı olarak değişiklik gösteriyor" dedi.

TMS Tedavisi Kötü Anıları Temizlemez

Son yıllarda çıkan "TMS tedavisi kötü anıları siliyor" söylentisi pek çok kişide yanlış bir algıya neden olduğunu belirten Merve Çaldaş, TMS yani Transkranial Manyetik Uyarım tedavi yönteminin herhangi bir şekilde kötü anıları silmeyeceğini hatta tıpta anı silmek diye bir tedavi yönteminin olmadığının altını çizdi. Bu tarz çok ses getiren bilgilere inanmadan önce araştırma yapılmasının önemini vurguladı.

Depresyon, Gebelik, Akut, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Depresyon, Anksiyete ve Panik Atak hastalıkları TMS ile tedavi edilebiliyor - Son Dakika


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