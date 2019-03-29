Derbent'te İzinsiz Kazı Yapanlar Suçüstü Yakalandı

Konya
'nın Derbent
ilçesinde, jandarma tarafından arazide izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekke Mahallesi
, Bozdere mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan Derbent İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Belirtilen adrese gelen jandarma ekipleri, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladığı M.M. (39), M.S. (42), A.P. (52) ve İ.Ç.'yi (81) gözaltına aldı.
Şahıslarla birlikte jandarma kazı yapılan alanda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 fişek, 1 çekiç, 1 murç, 1 balyoz, 2 kazma, 2 kürek ele geçirdi.
Jandarma tarafından izinsiz kazı yaparken yakalanan 4 kişi, Konya adliyesine sevk edildi.