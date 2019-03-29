Son Dakika Haberleri: Derbent'te İzinsiz Kazı Yapanlar Suçüstü Yakalandı

Derbent'te İzinsiz Kazı Yapanlar Suçüstü Yakalandı

2 saat önce

Konya'nın Derbent ilçesinde, jandarma tarafından arazide izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Derbent'te İzinsiz Kazı Yapanlar Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Konya'nın Derbent ilçesinde, jandarma tarafından arazide izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekke Mahallesi, Bozdere mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Belirtilen adrese gelen jandarma ekipleri, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladığı M.M. (39), M.S. (42), A.P. (52) ve İ.Ç.'yi (81) gözaltına aldı.

Şahıslarla birlikte jandarma kazı yapılan alanda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 fişek, 1 çekiç, 1 murç, 1 balyoz, 2 kazma, 2 kürek ele geçirdi.

Jandarma tarafından izinsiz kazı yaparken yakalanan 4 kişi, Konya adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:46 Kaynak: AA

Tekke Mahallesi, Konya, Jandarma, Derbent, Güncel
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