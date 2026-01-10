Konya'nın Derbent ilçesinde vatandaşlar, kan bağışında bulundu.
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Türk Kızılay mobil kan bağış aracında "Bağışlanan her kan ormanda üç fidan" sloganıyla başlatılan kampanyaya, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Vatandaşlar, doktor muayenesinin ardından kan bağışı yaptı.
Son Dakika › Güncel › Derbent'te Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?