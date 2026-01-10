Derbent'te Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
Derbent'te Kan Bağışı Kampanyası

10.01.2026 14:16
Konya Derbent'te vatandaşlar, 'Her kanla 3 fidan' kampanyasıyla mobil kan bağışına katıldı.

Konya'nın Derbent ilçesinde vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Türk Kızılay mobil kan bağış aracında "Bağışlanan her kan ormanda üç fidan" sloganıyla başlatılan kampanyaya, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, doktor muayenesinin ardından kan bağışı yaptı.

Kaynak: AA

Derbent, Güncel, Konya, Çevre, Son Dakika

