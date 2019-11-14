Derby'den, Türkiye'nin ilk modifiye araç kampanyası

Türkiye'nin tıraş bıçağı üreticisi Derby, Milli Piyango İdaresi'nin izniyle gerçekleştireceği çekilişle bir talihliye, YouTuber Doğan Kabak'ın modifiye edeceği 1994 Model BMW E36 hediye edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Derby, bileme tekonolojisi, bıçak açıları ve bıçak yerleşimi ile artık daha konforlu ve sinek kaydı tıraş imkanı sunan Yeni Derby Samurai'nin tanıtımı için yakışır kampanyasıyla tüketicileriyle buluşuyor.

Sosyal medyada modifiye ettiği araçlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Doğan Kabak, 1994 Model BMW E36'nın aracın modifiyesini Derby'nin sosyal medyadaki takipçilerinden gelen yorumlarıyla gerçekleştirecek.

Milli Piyango İdaresi'nin izniyle düzenlenen kampanya, Migros'tan yapılan en az 10 liralık Derby alışverişlerinde geçerli olacak ve kampanyaya birden fazla katılım sağlanabilecek.

Çekilişe katılmak için Qumpara uygulamasının cep telefonu ya da mobil cihazlara indirilmesi, alışveriş fişinin fotoğrafının çekilip uygulamaya tanıtılması ve fişin kampanya sonuna kadar saklanması gerekiyor.

Tüketiciler, Yakışır kampanyasına 12 Şubat 2020'ye kadar katılım sağlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derby Tıraş Bıçakları Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Ticaret Direktörü Serhat İkiz, "Dünyanın markalı üretim yapan 10 tıraş bıçağı üreticisinden biri olan, yerli ve milli markamız Derby, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin beğenilen markalarından biri olmayı başardı. Sosyal medyada otomobil meraklılarının büyük bir ilgiyle takip ettiği Doğan Kabak ile yeni bir kampanya düzenleyerek, markamızı daha geniş kitlelerle buluşturmayı umuyoruz. Kampanya katılımcıları Doğan Kabak YouTube kanalından ve @DerbyErkekBakim Instagram sayfasından ve YouTube kanalından aracın değişimini adım adım izleyebilecek. Doğan Kabak ve ekibinin modifiye edeceği aracın son halini Derby ekibi olarak biz de çok merak ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.