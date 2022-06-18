Dere kenarına yapılan trafo duvarı vatandaşların tepkisine neden oldu - Son Dakika
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Dere kenarına yapılan trafo duvarı vatandaşların tepkisine neden oldu

18.06.2022 10:47

Dere kenarına yapılan trafo duvarı vatandaşların tepkisine neden oldu Yıllardır seller ve su baskınları ile gündeme gelen Rize'de dere kenarına yapılan trafo duvarı vatandaşların tepkisine neden oldu Rize'de mahallede oluşabilecek afete karşılık zaman zaman temizlenmesi gereken derenin kenarında...

Dere kenarına yapılan trafo duvarı vatandaşların tepkisine neden oldu

Yıllardır seller ve su baskınları ile gündeme gelen Rize'de dere kenarına yapılan trafo duvarı vatandaşların tepkisine neden oldu

RİZE - Rize'de mahallede oluşabilecek afete karşılık zaman zaman temizlenmesi gereken derenin kenarında iş makinesi için yol bırakılmadan elektrik dağıtım şirketi tarafından trafo merkezi yapılması mahalle halkının tepkisine neden oldu.

Merkeze bağlı Engindere mahallesinde derenin kenarına bulunan AKSA Elektrik Dağıtım Şirketi'ne ait trafo merkezi duvar ile çevrelendi. Ancak oluşabilecek bir sel veya su baskınlarının önüne geçebilmek için temizlenmesi gereken dereye paralel olarak yapılan duvar iş makinesinin bölgeye girişini engellediği için vatandaşlar tarafından tepkilere neden oldu. Olabilecek bir sağanak yağmur ile derenin taşabileceğinin altını çizen mahalle sakinlerinden Mustafa Mavi, belediyenin belli aralıklarla dere yatağını temizlediğini ancak yapılan duvar nedeniyle artık iş makinesinin bu işlemi gerçekleştiremeyeceğini hatırlattı.

Mustafa Mavi, yapılan duvarı yetkili kurumlara dilekçe vererek şikayet ettiklerini de hatırlatarak "Bu dere nedeniyle 2011'den önce her şiddetli yağışta burada sel felaketi oluyordu. Çabalarımızın ardından Rize Devlet Su İşleri tarafından 2011 yılında derenin ıslahı yapıldı. Ara sıra dere gelince toprak birikiyordu, Rize Belediyesi tarafından içi temizlenmişti. 5-6 ay önce elektrik dağıtım şirketi burada bir imalata başladı. İlk başlarda nizami şekilde yaptı ondan sonra DSİ'nin imalatına kadar yanaştı. Bizde bunun üzerine yetkili kurumlara uygunsuz bir iş yapılıyor diye dilekçe verdik. Daha sonra ekipler geldi ve 'Doğru burada uygunsuz bir iş yapılıyor." dediler. Daha sonra ne olduysa bu imalat yapılmaya devam etti" şeklinde konuştu.

"Bize meyve fidanı diktirmeyen devlet oraya ev diktiriyor"

Yapılan bu duvarı yapılmasına izin veren kişi kimse ona cezalandırılması gerektiğini söyleyen Mavi, "Bu derenin ıslahını yaptık şimdi elektirik dağıtım şirketinden koruyamıyoruz onu. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru derenin kenarında yapılacak olan yolu duvarıyla kapattı. Bizde en son dedik ki sahipsiz mi kaldık. Gerekeni artık yapsın devlet. Yaşanılacak herhangi bir selde burada bulunan her şeyi su basacak. Rize Belediyesi'nin de çalışmalarını engelledi bu duvar. Ben çaylığımı veremem 'Belediyenin dozeri gelsin deredeki toprağı çıkartsın' diye. Burada bütün kurumların suçu var. Bunu kim çözecekse çözsün. Devletin parası boşuna gitti bu duvarla. Bu duvar yıkılacak 6 metre daha geri yapılacak. Buna sebep olan kimse cezalandırılması lazım" dedi.

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Kaynak: İHA

Rize, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dere kenarına yapılan trafo duvarı vatandaşların tepkisine neden oldu - Son Dakika

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