Dere yatağında mahsur kalan köpekleri Konyaaltı Belediyesi kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Dere yatağında mahsur kalan köpekleri Konyaaltı Belediyesi kurtardı

14.05.2022 00:57
Dere yatağında mahsur kalan köpekleri Konyaaltı Belediyesi kurtardı

Konyaaltı ilçesine bağlı Uncalı Mahallesi'nde dere yatağında mahsur kalan Karabaş ve arkadaşlarının yardımına Konyaaltı Belediyesi ekipleri yetişti.

Konyaaltı ilçesine bağlı Uncalı Mahallesi'nde dere yatağında mahsur kalan Karabaş ve arkadaşlarının yardımına Konyaaltı Belediyesi ekipleri yetişti.

Uncalı Mahallesi'de bulunan derede bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, harekete geçti. Yaklaşık dört metre derinliğindeki dereye merdiven yardımıyla inerek mahallelinin Karabaş adını verdiği köpeği mahsur kaldığı yerden kurtarmaya çalışan ekipler, Karabaş ile birlikte üç köpeğin daha aynı yerde mahsur kaldığını fark etti. Bunun üzerine kurtarma planında değişiklik yapan belediye ekipleri, köpekleri Uncalı Mahalle Muhtarlığı karşısında bulunan çıkışa doğru yönlendirerek bulundukları yerden çıkmalarına yardımcı oldu.

"Mahalleli sevindi"

Karabaş'ın dere yatağında olduğunu fark ederek belediyeye ihbarı yapan mahalle sakini Ayşe Almış, ihbarın değerlendirilerek köpeklerin kurtarılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Almış, "Dün sabah eşimle birlikte, derenin içerisinde köpeğin olduğunu gördük. Konyaaltı Belediyesi'ne haber verdik. Sağ olsunlar, arkadaşlar geldiler. Hep birlikte çalışarak köpekleri olduğu yerden çıkardılar. Köpeklerimiz özgürlüklerine kavuştu" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu sezon hazırlık toplantısı yaptı Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu sezon hazırlık toplantısı yaptı Konyaaltı'da Psikolojik Danışmalık Hizmeti Sürüyor Konyaaltı'da Psikolojik Danışmalık Hizmeti Sürüyor

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dere yatağında mahsur kalan köpekleri Konyaaltı Belediyesi kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 01:32:21. #1.11#
SON DAKİKA: Dere yatağında mahsur kalan köpekleri Konyaaltı Belediyesi kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement