Derebucak'a noterlik açılacak

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ilçelerine noterlik açılacağını belirtti.
Kısa, yaptığı yazılı açıklamada, Derebucak'ta açılacak noterliğin ilçe halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
Derebucak'ın noterlik açılacak 78 ilçe arasında olduğunu aktaran Kısa, "Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
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