Derebucak'ın noterlik açılacak 78 ilçe arasında olduğunu aktaran Kısa, "Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'a, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ahmet Kısa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Derebucak'a noterlik açılacak - Son Dakika

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