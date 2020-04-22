Derebucak'ta belediyeden pazarcı esnafı ve vatandaşlara ücretsiz koruyucu maske desteği - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen önlemler kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Derebucak İlçe Belediyesi, Kovid-19 salgını dolayısıyla ilçe merkezinde ve dış mahallelerde kurulan pazar alanlarında tezgah açan esnaflar ile alışverişe gelen vatandaşlara ücretsiz koruyucu maske desteğinde bulunuyor.

Belediye görevlileri, ilçe merkezinde pazar yerleri girişinde kurulan stantta alana kontrollü giriş sağlarken, dezenfektan ve kolonya ikram ettiği vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde de uyarılarda bulunuyor.

Bu çerçevede, koruyucu maskesiz girişin yasak olduğu pazar alanlarında önlem alan görevliler, vatandaşlara ücretsiz maske imkanı sağlarken, pazarcılara ise maskenin yanısıra koruyucu eldiven de dağıtıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde ve dış mahallelerdeki pazar alanlarında Belediyeye bağlı Temizlik İşleri ekiplerinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak ve titizlikle sürdürdüğünü belirtti.