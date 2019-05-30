Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta elektrik hatları yer altına alınıyor
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Derebucak'ta elektrik hatları yer altına alınıyor

35 dakika önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, elektrik hatları yer altına alınıyor.

Derebucak'ta elektrik hatları yer altına alınıyor, System.String[]
Konya'nın Derebucak ilçesinde, elektrik hatları yer altına alınıyor.
Derebucak Belediyesi'nin girişimleriyle MEDAŞ tarafından başlatılan çalışmalarla kent merkezindeki ana caddelerde bulunan elektrik nakil hatlarının yer altına alınmaya başladığı belirtildi.
Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, çalışma yürütülen cadde üzerindeki altyapı çalışmalarını incelerken yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alarak, MEDAŞ çalışanlarına kolaylıklar diledi.
Kısa, elektrik hatlarının yer altına çalışmalarının ilçe halkının yıllardır beklediği bir proje olduğunu belirterek, ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:04 Kaynak: AA
Konya, Derebucak, Güncel
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