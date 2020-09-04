Derebucak'ta Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde denetim gerçekleştirildi.
Derebucak İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile kamu kurumları yöneticilerinin de eşliğiyle gerçekleştirilen denetimlerde, Kovid-19'la mücadele kapsamında tüm yaşam alanları kontrol edildi.
Ekipler, denetimlerde vatandaşlara maske, hijyen ve fiziki mesafe uyarısında bulundu.
Vatandaşlara salgınla mücadele çerçevesinde rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik bilgilendirme de yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 17:07 - Kaynak: AA
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