Derebucak'ta Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde denetim gerçekleştirildi.

Derebucak İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile kamu kurumları yöneticilerinin de eşliğiyle gerçekleştirilen denetimlerde, Kovid-19'la mücadele kapsamında tüm yaşam alanları kontrol edildi.

Ekipler, denetimlerde vatandaşlara maske, hijyen ve fiziki mesafe uyarısında bulundu.

Vatandaşlara salgınla mücadele çerçevesinde rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik bilgilendirme de yapıldı.