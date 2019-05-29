Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta yaya yollarında çizgi boyama çalışmaları
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Derebucak'ta yaya yollarında çizgi boyama çalışmaları

40 dakika önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, okul önlerindeki yaya yollarında yürütülen çizgi boyama ve tabela çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Derebucak'ta yaya yollarında çizgi boyama çalışmaları, System.String[]
Konya'nın Derebucak ilçesinde, okul önlerindeki yaya yollarında yürütülen çizgi boyama ve tabela çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekle başlatılan 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edilmesi kapsamında yürütülen çalışmaların sona erdiğini belirtti.
Başkan Kısa ayrıca, ilçe merkezinde bulunan okullar ile dış mahallelerden Çamlık, Durak ve Gencek'te bulunan eğitim kurumlarının önündeki yaya yollarında çizgi boyama ve tabela çalışmalarının yürütüldüğünü de bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:39 Kaynak: AA
Ahmet Kısa, Konya, Derebucak, Güncel
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