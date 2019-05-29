Derebucak'ta yaya yollarında çizgi boyama çalışmaları
40 dakika önce
Konya'nın Derebucak ilçesinde, okul önlerindeki yaya yollarında yürütülen çizgi boyama ve tabela çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:39 Kaynak: AA
'nın Derebucak
ilçesinde, okul önlerindeki yaya yollarında yürütülen çizgi boyama ve tabela çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa
, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekle başlatılan 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edilmesi kapsamında yürütülen çalışmaların sona erdiğini belirtti.
Başkan Kısa ayrıca, ilçe merkezinde bulunan okullar ile dış mahallelerden Çamlık
, Durak ve Gencek
'te bulunan eğitim kurumlarının önündeki yaya yollarında çizgi boyama ve tabela çalışmalarının yürütüldüğünü de bildirdi.
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