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Dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

43 dakika önce

Uşak'ın Eşme ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 3 metre yükseklikteki dereye devrildi.

Dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]
Uşak'ın Eşme ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 3 metre yükseklikteki dereye devrildi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ali Ayrancı (50) yönetimindeki 42 FGN 81 plakalı otomobil, Güllüköy yakınlarındaki Kavaklıdere mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Ayrancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrancı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Otomobilde bulunan Ali Baykal (31) ise yaralandı. Baykal, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:48 Kaynak: İHA
Eşme, Ayrancı, Uşak, 3. Sayfa
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