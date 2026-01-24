Deri Montların Sağlık ve Dayanıklılık Avantajları

Eskişehirli deri ustası Melih Garip, deri montların hem sağlık açısından hem de uzun ömürlü kullanım bakımından suni ürünlere göre daha avantajlı olduğunu belirterek, doğru bakımla bir montun nesiller boyu kullanılabileceğini söyledi.

Kış aylarının soğuk yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar dış giyim arayışına girerken, deri ustası Melih Garip deri montların önemine dikkat çekti. Piyasadaki şişme ve naylon montların aksine derinin nefes alan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Garip, bu ürünlerin sadece bir moda unsuru değil aynı zamanda bir sağlık yatırımı olduğunu ifade etti. Kaliteli bir deri montun maliyetinin yüksek olmasına rağmen, doğru bakım ve onarımla ömürlük bir kullanım sunduğunu belirten Garip, tüketicilere gerçek deri ile suni ürünler arasındaki farkları anlattı.

"Deri sizi hastalıklardan korur"

Deri montların piyasadaki diğer ürünlere göre daha lüks bir segmente hitap ettiğini ancak bunun bir karşılığı olduğunu belirten Melih Garip, şu ifadeleri kullandı:

"Deri mont biraz daha lüks bir kısma hitap ediyor. Normal naylon montlar piyasada 3-4 bin liraysa, deri montlar 7-8-9-10 bin liraya kadar çıkıyor. Ondan kaynaklı birazcık daha lüks bir kısma hitap ediyoruz diyelim. Ancak deri öncelikle sağlıktır. Deri mont sizi terletmez, hasta etmez. Şişme montlarda gözenek olmadığı için terler ve hasta olursunuz. Bir rüzgarda yel alıyorsunuz, beliniz veya ciğerleriniz üşüyor. Ama deride öyle bir şey yok; deri nefes alıp verir ve sağlığınızı bir nevi korur."

"Doğru bakımla torununuza miras kalır"

Deri montun uzun ömürlü oluşuna ve imalatçı olmalarının sağladığı avantajlara değinen Garip, "Belli bir yıldan sonra deri montun boyası ve bakımı oluyor. Eğer iyi bakım yaptırırsanız, bir yere takıp yırttırmadığınız sürece o mont torununuza kadar kalır. Biz kendi imalatçımız olduğumuz için tadilat da yapabiliyoruz. Müşterimiz 'bu bana dar geliyor' dediğinde, yanlardan 5'er santim ek koyarak genişletiyoruz. Bu sayede ürün yeniden kullanıma uygun hale geliyor." dedi.

"Suni ürünler petrol atığıdır"

Vatandaşların gerçek deriyi nasıl ayırt edebileceği konusunda da ipuçları veren usta Melih Garip, "Deriyle bağı olmayan biri kolay kolay anlayamaz ama elleyerek ayırt edilebilir. Kuzu derisi yumuşaktır ve kolay kolay yapışma yapmaz. Normal suni naylonlar ise bildiğiniz petrol atığıdır. Onlar nefes alıp vermediği için en başta sağlığa zararlıdır. Tıpkı şişme montlarda olduğu gibi sizi rahatsız eder, terletir ve hasta eder" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR