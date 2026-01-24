Deri Montların Sağlık ve Dayanıklılık Avantajları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Deri Montların Sağlık ve Dayanıklılık Avantajları

Deri Montların Sağlık ve Dayanıklılık Avantajları
24.01.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehirli ustası Melih Garip, deri montların sağlık ve uzun ömürlü kullanım açısından avantajlı olduğunu belirtti.

Eskişehirli deri ustası Melih Garip, deri montların hem sağlık açısından hem de uzun ömürlü kullanım bakımından suni ürünlere göre daha avantajlı olduğunu belirterek, doğru bakımla bir montun nesiller boyu kullanılabileceğini söyledi.

Kış aylarının soğuk yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar dış giyim arayışına girerken, deri ustası Melih Garip deri montların önemine dikkat çekti. Piyasadaki şişme ve naylon montların aksine derinin nefes alan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Garip, bu ürünlerin sadece bir moda unsuru değil aynı zamanda bir sağlık yatırımı olduğunu ifade etti. Kaliteli bir deri montun maliyetinin yüksek olmasına rağmen, doğru bakım ve onarımla ömürlük bir kullanım sunduğunu belirten Garip, tüketicilere gerçek deri ile suni ürünler arasındaki farkları anlattı.

"Deri sizi hastalıklardan korur"

Deri montların piyasadaki diğer ürünlere göre daha lüks bir segmente hitap ettiğini ancak bunun bir karşılığı olduğunu belirten Melih Garip, şu ifadeleri kullandı:

"Deri mont biraz daha lüks bir kısma hitap ediyor. Normal naylon montlar piyasada 3-4 bin liraysa, deri montlar 7-8-9-10 bin liraya kadar çıkıyor. Ondan kaynaklı birazcık daha lüks bir kısma hitap ediyoruz diyelim. Ancak deri öncelikle sağlıktır. Deri mont sizi terletmez, hasta etmez. Şişme montlarda gözenek olmadığı için terler ve hasta olursunuz. Bir rüzgarda yel alıyorsunuz, beliniz veya ciğerleriniz üşüyor. Ama deride öyle bir şey yok; deri nefes alıp verir ve sağlığınızı bir nevi korur."

"Doğru bakımla torununuza miras kalır"

Deri montun uzun ömürlü oluşuna ve imalatçı olmalarının sağladığı avantajlara değinen Garip, "Belli bir yıldan sonra deri montun boyası ve bakımı oluyor. Eğer iyi bakım yaptırırsanız, bir yere takıp yırttırmadığınız sürece o mont torununuza kadar kalır. Biz kendi imalatçımız olduğumuz için tadilat da yapabiliyoruz. Müşterimiz 'bu bana dar geliyor' dediğinde, yanlardan 5'er santim ek koyarak genişletiyoruz. Bu sayede ürün yeniden kullanıma uygun hale geliyor." dedi.

"Suni ürünler petrol atığıdır"

Vatandaşların gerçek deriyi nasıl ayırt edebileceği konusunda da ipuçları veren usta Melih Garip, "Deriyle bağı olmayan biri kolay kolay anlayamaz ama elleyerek ayırt edilebilir. Kuzu derisi yumuşaktır ve kolay kolay yapışma yapmaz. Normal suni naylonlar ise bildiğiniz petrol atığıdır. Onlar nefes alıp vermediği için en başta sağlığa zararlıdır. Tıpkı şişme montlarda olduğu gibi sizi rahatsız eder, terletir ve hasta eder" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deri Montların Sağlık ve Dayanıklılık Avantajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü Gol bağıra bağıra gelmiş Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Üç polisi şehit etmişlerdi Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Galatasaray’a mı gidiyor Trabzonsporlu Oulai’nin abisinden bomba paylaşım Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

10:16
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
09:57
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
09:28
Trump “Grönland“ mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
09:26
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
09:01
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
08:51
Bebek Otel’de kriz Ali Koç, Okan Buruk’a ’’Senin de sıran gelecek’’ demiş
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 10:43:56. #7.11#
SON DAKİKA: Deri Montların Sağlık ve Dayanıklılık Avantajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.