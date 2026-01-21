Deri Sektörü Yenilikçilik Eşliğinde Yeniden Şekillenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Deri Sektörü Yenilikçilik Eşliğinde Yeniden Şekillenecek

21.01.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Deri Başkanı Zandar, deri sektörünün 5 yıl içinde küçülüp yenilikçi bir yapıya evrileceğini belirtti.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Erkan Zandar, deri ve deri mamulleri sektörünün gelecek 5 yılda yeniden şekilleneceğini, küçüleceğini ama daha yenilikçi bir yapıya evrileceğini belirtti.

Zandar, Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlediği basın toplantısında 2025 yılında Ege'den yapılan ayakkabı, saraciye, mamul deri ve kürk ihracatının düştüğünü, deri konfeksiyon ihracatının yükseldiğini söyledi.

Sektörde son yıllarda yaşanan daralmanın tek bir nedene bağlı olmadığını, nedenlerin başında küresel ekonomik sıkışma ve maliyet artışlarının yer aldığını kaydeden Zandar, "Tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve hızlı moda rekabeti de sektörü ciddi şekilde zorluyor. Önümüzdeki 5 yılda sektör yeniden şekillenecek, küçülecek ama daha yenilikçi bir yapıya evrilecek gibi görünüyor." dedi.

Zandar, maliyetini kontrol edemeyen, düşük teknolojiyle üretim yapanların zorlanacağına inandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özgün tasarım, deri, el işçiliği ve niş moda gibi alanlar öne çıkacak. Online satış, yurt dışı pazar, lojistik ve dijital pazarlama ön plana çıkacak. Yan sanayi ve deri sektörünün yapacağı yatırımlar belirleyici rol oynayacak. Ayakkabı sektörü hacim olarak küçülse de kar oranı yüksek, daha selektif bir sektöre evrilecek. Dijitalleşebilmiş, markalaşmış, sürdürülebilirlik odağı olan firmalar çok güçlenecek."

Kaynak: AA

Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deri Sektörü Yenilikçilik Eşliğinde Yeniden Şekillenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

15:34
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:44:38. #7.11#
SON DAKİKA: Deri Sektörü Yenilikçilik Eşliğinde Yeniden Şekillenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.