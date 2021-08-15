Derik'te husumetli aileler 3 bin kişinin katıldığı yemekte barıştı - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde Karataş ile Kömürcü aileleri arasında 1 yıl önce, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından başlayan husumet, kanaat önderlerinin çabası ve birlikte yenen 3 bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sonlandı.

Derik ilçesine bağlı kırsal Ilıca Mahallesi'nde akraba olan Karataş ile Kömürcü aileleri arasında geçen yıl çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. İki aile arasında başlayan husumet, ilçedeki kanaat önderlerinin araya girmesi ve düzenlenen barış yemeğiyle son buldu. 3 bin kişinin katıldığı yemekte 50 küçükbaş kesilerek davetlilere ikram edildi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılınç'ın da katıldığı yemek sonrası taraflar Kuran-ı Kerim altından geçerek barış yemini etti.