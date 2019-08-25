Son Dakika Haberleri: Derik'te iki aile arasındaki husumet, barışla sonuçlandı
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Derik'te iki aile arasındaki husumet, barışla sonuçlandı

1 saat önce

Derik'te iki aile arasındaki husumet, barışla sonuçlandı Mardin'in Derik ilçesinde 6 ay önce arazi anlaşmazlığı sonucu, 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından 2 aile arasında başlayan husumet, barışla sonuçlandı.

Derik'te iki aile arasındaki husumet, barışla sonuçlandı Mardin'in Derik ilçesinde 6 ay önce arazi anlaşmazlığı sonucu, 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından 2 aile arasında başlayan husumet, barışla sonuçlandı.

Derik ilçesine bağlı Kuşçu mahallesinde oturan Demir ve Kantik aileleri arasında arazi anlaşmazlığı sonucu, 6 ay önce çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralanmasıyla aileler arasında husumet başladı. Demir ile Kantik ailelerini barıştırmak için ilçedeki kanaat önderleri girişimde bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından aileler husumeti sonlandırmasıyla barış yemeği verildi. Özel bir işletmede düzenlenen programa Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Kalafat, İlçe Emniyet Müdür vekili Mustafa Çakmak, kanaat önderlerinin de bulunduğu 2 bin kişi katıldı. Barış yemeğinde konuşan Kaymakam Kafkas, ailelerin barışmasını sağlayan kanaat önderlerine teşekkürlerini illeti. Kaymakam Kafkas, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Barış yemeği için kesilen 30 oğlak ile 2 koç ve 1 ton pirinç 15 kazanda pişirilerek davetlilere ikram edildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),(DHA)

Mardin, Derik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 06:58 Kaynak: DHA
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