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Derin Mermerci kendi markasını kurmak için kolları sıvadı - Son Dakika

Derin Mermerci kendi markasını kurmak için kolları sıvadı

11.06.2021 08:13
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Stiliyle ilham kaynağı olan cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, bugüne kadar birçok markayla işbirliği yaparak kendi tarzını yansıtan kapsül koleksiyonlara imza attı.

Stiliyle ilham kaynağı olan cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, bugüne kadar birçok markayla işbirliği yaparak kendi tarzını yansıtan kapsül koleksiyonlara imza attı. Şimdilerde Boyner için hazırladığı jean koleksiyonuyla gündemde olan Mermerci'yi tebrik etmek için aradım.

Jean'in ana malzemesi olan denim kumaşın, Türkiye'deki ilk üreticisinin rahmetli babası Mehmet Ata Mermerci olduğunu söyleyen Derin Mermerci, "Günün birinde denimle yolumun kesişmesi bu yüzden en büyük dileğimdi" dedi.

Boyner için hazırladığı jean koleksiyonuyla, bu dileğine bir adım daha yaklaştığını söyleyen Mermerci, esas bombayı ise sona sakladı! Artık başka markalar için kapsül koleksiyonu hazırlamayacağını belirten Derin Mermerci, ekibiyle birlikte kendi markasını kurmak için hazırlıklara başladığını söyledi.

Derin Mermerci kendi markasını kurmak için kolları sıvadı

Nazar boncukla Bodrum'a "merhaba"

Bodrum, bu yaz Louis Vuitton'a da ev sahipliği yapıyor. Yalıkavak Marina'da konumlanan iki katlı mağaza, nazar boncuklu vitrinleriyle sanatsal bir göz ziyafeti sunuyor. Marka, yeni mağazası için şık bir jest yaparak, limitli sayıda "Bodrum" imzalı çanta tasarımını da beğeniye sundu. Çantada, Bodrum denizinin sonsuz maviliğine ithafen bu rengin farklı tonları, deniz kabuğu şeklindeki deri bir aksesuvarla buluşuyor.

Derin Mermerci kendi markasını kurmak için kolları sıvadı

1 milyon TL'ye satıldı

Akbank ana sponsorluğunda geçen hafta gerçekleştiren Contemporary İstanbul, çağdaş sanat tutkunlarını buluşturdu. Sadece yerli galerilerin katıldığı fuarda oldukça iyi satış yapılmış. Ama duyduğuma göre fuarın yıldızı genç sanatçı Mert Ege Köse olmuş! Kongre salonunun girişine yerleştirdiği "Geometric Explanation" adlı eseri daha ilk günden satılmış!

Derin Mermerci kendi markasını kurmak için kolları sıvadı

5 metre yüksekliğinde ve 5 metre enindeki metal eserin 1 milyon TL'ye satıldığı gelen bilgiler arasında. Yapımı üç ay süren eserin kimin tarafından alındığı bilinmiyor. Ama duyduğuma göre çok ünlü bir koleksiyoner satın almış. Eseri yakından gördüm, bayağı büyük, hatta dev! Pek evin içinde, salonda sergilenecek gibi değil. Çok yakında herkesin görebileceği bir yerde yerleştirmesi yapılır ve biz de kimin aldığını öğreniriz diye düşünüyorum.

Derin Mermerci kendi markasını kurmak için kolları sıvadı

Her yaşa bir güvercin

Ünlü oyuncu Gülseven Yılmaz Göçen ve Mustafa Göçen büyük oğulları Efe'nin doğum günü partisinde her yaşına bir güvercin uçurdu.

"Doktorlar" dizisi ve Okan Bayülgen'in televizyon programları ile hayatımıza giren Gülseven Yılmaz Göçen, çocukların doğumu için oyunculuk hayatına ara verip Amerika'ya yerleşmişti. Hollywood'da sanat hayatına devam eden ünlü oyuncu pandemi ile Türkiye'ye dönmüştü. İş insanı eşi Mustafa Göçen ile birlikte kendilerine ait otel Hilton Dalaman'da hayatlarına devam eden çift, çocuklarının yeni yaşında burada kutladı.

Hayvanlara olan düşkün olan Efe, doğum günü partisini de hayvanlardan oluşan bir konseptle kutladı. Mustafa Bey oğlu için her yaşına bir güvercini özgürlüğüne kavuşturdu.

Derin Mermerci kendi markasını kurmak için kolları sıvadı
Derin Mermerci kendi markasını kurmak için kolları sıvadı

Derin Mermerci, Louis Vuitton, Türkiye, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Derin Mermerci kendi markasını kurmak için kolları sıvadı - Son Dakika Magazin


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