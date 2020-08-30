Derme Kanalı'nın üzeri kapatılıyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi 3. Etap'ta devam eden çalışmaların yanı sıra, bu alanın önünden geçmekte olan Derme Kanalı'nın üzerinin kapatılması ile ilgili çalışmalar da yapılıyor.

Konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Mert, Derme Kanalının Başharık Mahallesinde geçmekte olan ve TOKİ 3. Etabı önünde yer alan 50 metrelik kısmının kapatıldığını belirtti.

Mehmet Mert, bu alanda yapılacak olan TOKİ evlerinde ikamet edecek olanların Güney Kuşak Yolu'na geçişlerini kolaylaştırmak adına Derme Kanalının üzerini kapattıklarını söyledi.

Mert, "Derme Kanalı, Güney Kuşak Yolu'nun ortasından geçiyor. Şu anki üst kapama çalışması yaptığımız kısım, bizim yaklaşık 12-13 metre yol çalışmamızın üst kısmı yani güney kısmının menfezini oluşturmaktadır. Mevcut Derme Kanalı, yeni kanal çalışmasıyla beraber tamamen ortadan kalkacak. Güney Kuşak Yolunda sürdürdüğümüz çalışmaları tamamladığımızda daha modern ve Malatya'ya yakışır bir kanal düzenlemesi yapacağız. 50 metrelik Güney Kuşak Yolu projesi kapsamında yol genişletme çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Kuşak Yolunun Başharık Mahallesine denk gelen yaklaşık 1 km'lik kısmında yol genişletme ve açma çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Menfez ve kavşak çalışmalarını da yaptığımız yolun bu kısmını en kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Bu bölgede çok sık trafik kazaları meydana geliyordu. Güney Kuşak Yolu'nun tamamlanmasıyla bu bölgedeki trafik akışı ferahlayacaktır. Sayın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Bey'in gösterdiği hedef doğrultusunda, Güney Kuşak Yolu çalışmalarını 2022 yılında tamamlamayı planlıyoruz" dedi. - MALATYA