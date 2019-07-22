Son Dakika Haberleri: Dert bende filminin çekimleri başladı
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Dert bende filminin çekimleri başladı

1 saat önce

Usta isimleri bir araya getiren filmin çekimlerinin ilk gününde büyük heyecan yaşandı. Yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Berat Özdoğan'ın oturduğu komedi filmi, herkesi kahkahaya boğmaya hazırlanıyor.

Dert bende filminin çekimleri başladı, System.String[]

Başrollerinde; " Ümit Kantarcılar, Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın ve Sermet Yeşil gibi birbirinden ünlü ve başarılı isimlerin yer aldığı"Dert Bende" sinema filminin çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul'da başladı.

Çekimleri yaklaşık dört hafta ve İstanbul'un belirli noktalarında gerçekleşecek olan "Dert Bende"nin yapımcılığını Ümit Kantarcılar ve Makinist Film üstleniyor.

Ünlü oyuncular, setin ilk gününde çektikleri hatıra fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından; "Heyecanlıyız." notuyla paylaştı. Oyuncular, ilk gün pastasını ise hep birlikte kesti.

Ümit Kantarcılar, Ali Poyrazoğlu, Jessica May, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:29 Kaynak: Bültenler
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