Son Dakika Haberleri: 'Dert Bende' filminin okuma provası gerçekleşti
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'Dert Bende' filminin okuma provası gerçekleşti

1 saat önce

Çekimleri önümüzdeki hafta İstanbul'da başlayacak olan 'Dert Bende' filminin okuma provaları geçtiğimiz gün Taksim'de bulunan bir otelde gerçekleştirildi.

'Dert Bende' filminin okuma provası gerçekleşti, System.String[]
Ümit Kantarcılar, Jessica May, Taksim, Güncel

Başrollerinde; " Ümit Kantarcılar, Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın ve Sermet Yeşil gibi birbirinden ünlü ve başarılı isimlerin yer aldığı film, izleyiciyi kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Ümit Kantarcılar ve Makinist Film'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise ödüllü yönetmen Berat Özdoğan oturacak.

Taksim'de bir otelde gerçekleştirilen okuma provasına oyuncular tam kadro katıldı. Kahkahaların havada uçuştuğu prova, yaklaşık 3 saat sürdü. Filmde yer alan oyuncular, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

HEM BAŞROL HEM YAPIMCI

Filmin hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenecek olan ünlü oyuncu Ümit Kantarcılar; "Çok heyecanlıyız. Hepsi birbirinden değerli, çok güçlü bir oyuncu kadromuz var. Filmimizde izleyiciyi, alışıla gelmişin dışında sürprizler bekliyor. Gülmeye hazır olun." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:51 Kaynak: Bültenler
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