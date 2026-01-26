Dervişoğlu'ndan Ayşe Ateş ve Kızlarına Destek

(ANKARA)- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kızları Bengisu ve Banuçiçek ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Müsavat Dervişoğlu görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bugün Genel Merkezimize Bengisu ve Banuçiçek kızlarımız, anneleri Sayın Ayşe Ateş ile birlikte karnelerini getirdiler. Yavrularımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."