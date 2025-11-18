Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine tek cümlelik yanıt - Son Dakika
Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine tek cümlelik yanıt

Müsavat Dervişoğlu\'ndan Bahçeli\'nin "İmralı\'ya giderim" sözlerine tek cümlelik yanıt
18.11.2025 12:15
Müsavat Dervişoğlu\'ndan Bahçeli\'nin "İmralı\'ya giderim" sözlerine tek cümlelik yanıt
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "Alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem" sözlerine tepki göstererek, "Salın gitsin" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, gerekirse İmralı'ya gideceğini söyledi.

Bahçeli, sözlerinin devamında "Günlerdir süregelen İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır. Dürüst ve samimi ölçülerde terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı'ya gidilmesine ayak sürümenin hiçbir manası da olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek? Şayet Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem" dedi.

"SALIN GİTSİN"

Bahçeli'nin bu açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Salın gitsin" paylaşımını yaptı.

İYİ Parti'den Bahçeli'nin İmralı sözlerine tek cümlelik yanıt
Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine tek cümlelik yanıt - Son Dakika

    Yorumlar (5)

  • Sa198542 Sa198542:
    Sayın Bahçeli! terörsüz Türkiye! evet hepimizin istediği çok çektik, çok şehitler verdik ocaklarımız söndü! bende doğuda Askerlik yapanlardan birisiyim ama! bu kadarda değil yahu! ne yapmaya çalıştığını vallahi anlamadık! 33 5 Yanıtla
    «Barış Tarim» «Barış Tarim»:
    bunamış 25 5
  • Mesut Uzun Mesut Uzun:
    salın küçük enişteyi 30 4 Yanıtla
  • berke alberto berke alberto:
    Dervişoğlu, "Yahu sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi de olmuş Kandil. Bu milletten utanmıyor musunuz? Siz varken Apo'ya, PKK'ya gerek yok 16 17 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    Amerika'ya söz verdiler asilmiyacak ve ileride serbes kalacak o şartla verdiler fakto geldi demek ki bahcelide hükümet ortağıdır ozaman ki hükümette 8 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine tek cümlelik yanıt - Son Dakika
