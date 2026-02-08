Dervişoğlu'ndan Başsağlığı Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavganın ardından hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için başsağlığı diledi.
Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı mesajında, "Ankara'da araç muayene istasyonunda uğradığı saldırının ardından hayatını kaybeden polis memurumuz Melih Okan Keskin'e Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
