Derya Çayırgan, İmamoğlu Soruşturmasında Gözaltına Alındı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski voleybolcu Derya Çayırgan, "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama" suçundan adli kontrol istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çayırgan, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıkta ifadesi alınan Çayırgan, "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama" suçundan "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkamama" şeklindeki adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
