Son Dakika Haberleri: Derya ve Masal, Belgrad'dan Madalya İle Döndü

Derya ve Masal, Belgrad'dan Madalya İle Döndü

2 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Pateni Takımı'nın minik sporcusu Derya Taygan, Sırbistan'da düzenlenen Skate Helana Cup turnuvasında gümüş madalya kazandı.

Derya ve Masal, Belgrad'dan Madalya İle Döndü, System.String[]

Kazandığı sayısız başarıyla göz dolduran İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen "Skate Helana Cup" Artistik Buz Pateni Şampiyonası'ndan da boş dönmedi. 40 ülkeden 320 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Derya Taygan, Cubs II Girls (9 yaş) kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Antrenör Gamze Güner gözetiminde yarışmaya hazırlanan İzmirli sporculardan Masal Oran, aynı şampiyonada Chicks I Girls (8 yaş) kategorisinde üçüncü, Duru Çimen ise Cubs II Girls (9 yaş) kategorisinde beşinci oldu.

Disiplinli çalışma sonucu kısa sürede başarı basamaklarını hızla atlayan İzmirli sporcuların en büyük hayallerinin olimpiyatlarda İzmir'i ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmek olduğunu söyleyen antrenör Gamze Güner, "Dünyanın farklı kentlerinden gelen 62 kulüp arasında 12. sırada yer aldık. Her yıl başarı çıtasını biraz daha yükseğe koyuyoruz. Bu çocuklarla çok büyük başarılara imza atacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:24 Kaynak: Bültenler

Sırbistan Karadağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belgrad, İzmir, Güncel
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