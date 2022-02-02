Üye Girişi
Destan 10. Bölüm Fragmanı | Seni bir ömür sırtımda taşırım... - Son Dakika

Destan 10. Bölüm Fragmanı | Seni bir ömür sırtımda taşırım...

02.02.2022 09:43

#Destan 10. Bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

# Destan 10. Bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

Destan 1. Bölümü izlemek için:

https://youtu.be/KHr-zNVfAW0

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Oyuncular:

Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli(Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Deniz Barut (Ulu Ece), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir Beg),Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk Beg), İpek Karapınar (Çolpan Hatun),Burak Tozkoparan(Temur Tegin), Elif Doğan(Tutkun),Burak Berkay Akgül(Kaya Tegin), Ahmet Olgun Sünear(Yaman),Buse Meral(Sırma), Ecem Sena Bayır(Günseli Hatun), Esra Kılıç(Mei Jin),Bilgi Aydoğmuş(Kırçiçek),Osman Albayrak(Vargı Beg), Alper Düzen(Danış Ata), Şahin Ergüney(Kün Ata),Meltem Pamirtan(Yibek Kadın), Evren Erler(Çalayır)

Destan YouTube kanalına abone olun: https://bit.ly/3FTB45s

Destan Instagram sayfası; https://www.instagram.com/destanatv

Destan Twitter sayfası; https://twitter.com/Destanatv Destan Facebook sayfası; https://www.facebook.com/destanatv

YORUMLAR
500

Edip Tepeli, Ebru Şahin, Destan, Salı, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Destan 10. Bölüm Fragmanı | Seni bir ömür sırtımda taşırım... - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:27 ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doların üstüne çıktı
09:25 Hadise'ye taktığı pırlanta sonrası borçları gündeme gelmişti! Mehmet Dinçerler: Borcum yok!
09:24 Elektrik aboneleri dikkat! Ocak faturanız ile Şubat faturanız arasındaki fark ne kadar olacak?
09:15 "Sizi vicdana davet ediyorum" diyerek zamların geri çekilmesini istedi, AK Parti ve MHP tarafından reddedildi
08:58 İlk kez bu seviyelere çıktı! Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 binin üstünde
08:56 Ülkesinde tutuklanan adama tuzak üstüne tuzak! 225 milyon lirasına tedbir konuldu
08:50 İbrahim Tatlıses'ten yeni yatırım! 700 kişiye iş imkanı sunacak
08:43 Oturma düzeni polemiğine Ahmet Davutoğlu'ndan tepki: Müsamere oynamıyoruz
08:36 Gece boyunca boş arazide kazı yapıldı! Polis ekipleri nöbet tuttu
08:33 Survivor'da eleme adayı olan Evrim: Kaypak karakterli insanlar yüzüme gülmesin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 09:51:38. #1.13#
SON DAKİKA: Destan 10. Bölüm Fragmanı | Seni bir ömür sırtımda taşırım... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement