Destan 17. Bölüm 2. Fragmanı | "Kimse seni han olarak görmek istemez" - Son Dakika
Üye Girişi

Destan 17. Bölüm 2. Fragmanı | "Kimse seni han olarak görmek istemez"

28.03.2022 09:43

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone#Destan 17. Bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone

# Destan 17. Bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

Destan 1. Bölümü izlemek için:

https://youtu.be/KHr-zNVfAW0

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Salı günü 20.00'de atv'de!

Oyuncular:

#EbruŞahin (Akkız), #EdipTepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Deniz Barut (Ulu Ece), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir Beg), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk Beg), İpek Karapınar (Çolpan Hatun), Burak Tozkoparan (Temur Tegin), Elif Doğan (Tutkun), Burak Berkay Akgül (Kaya Tegin), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Buse Meral (Sırma), Ecem Sena Bayır (Günseli Hatun), Esra Kılıç (Mei Jin), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Osman Albayrak (Vargı Beg), Alper Düzen (Danış Ata), Şahin Ergüney (Kün Ata), Meltem Pamirtan (Yibek Kadın), Evren Erler (Çalayır)

Destan YouTube kanalına abone olun: https://bit.ly/3FTB45s

Destan Instagram sayfası: https://www.instagram.com/destanatv

Destan Twitter sayfası: https://twitter.com/Destanatv Destan Facebook sayfası: https://www.facebook.com/destanatv

YORUMLAR
500
A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti

Selim Bayraktar, Youtube, Destan, Salı, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Destan 17. Bölüm 2. Fragmanı | 'Kimse seni han olarak görmek istemez' - Son Dakika


Son Dakika
09:40 Ünlü anketçi Murat Gezici: Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek
09:36 Survivor'a katılan Sergen Yalçın Acun Ilıcalı ile şov yaptı!
09:34 Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus halkı internette en fazla hangi terimi aradı?
09:25 Oscar Töreni'nde Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi!
09:20 Beşiktaşlı Larin, Kanada'yı Dünya Kupası'na götürdü!
09:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:05 Yardım etmek için durdular! Zincirleme kazaya sebep oldular: 1 ölü 1 yaralı
08:21 Nişan fotoğraflarını ilk kez yayınladılar! Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin mutlu günleri böyleymiş
08:15 Ukrayna, Lutsk şehrini vuran füzenin Belarus'tan fırlatıldığını açıkladı!
08:12 Oscar Töreni'nde Will Smith komedyeni yumrukladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 09:49:34. #1.13#
SON DAKİKA: Destan 17. Bölüm 2. Fragmanı | "Kimse seni han olarak görmek istemez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement