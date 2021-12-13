Destan 4. Bölüm 2. Fragmanı | "Sen benden anamı aldın, ben de senden oğlunu baba..." @atv ?

Destan 4. Bölüm 2. FragmanıDestan Salı 20.00'de atv'de!

Son Dakika

Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!

Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti!

Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi

Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı

MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu

HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu

Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem

Arkadaşının "Tek elle tutunca bir şey olmaz" sözüne inanan 17 yaşındaki gencin feci sonu!