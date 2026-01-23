Destici'den Bayrak Provokasyonuna Tepki - Son Dakika
Politika

23.01.2026 18:20
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk bayrağına yönelik saldırılara Nur Dağı'ndan tepki gösterdi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk bayrağını hedef alan provokasyona Nur Dağı'ndan Türk bayrağı sallayarak tepki gösterdi.

Destici, al bayrağın bin yılı aşkın süredir İslam'ın ve milletin sancaktarlığını yaptığını belirterek, bayrağa yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağını söyledi. Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası önünde açıklamalarda bulunan Destici, "Türk bayrağı üç kıtada ilay-ı kelimetullah için dalgalanmaktadır. Bu bayrak on asırdan fazla bir süredir İslam'ın da sancağı olmuştur. Atalarımız, ecdadımız üç kıtada bu bayrakla at koşturdu. Buraya gelen hacılarımız, umrecilerimiz de bunu biliyor ve Türk bayrağına bu yüzden büyük bir saygı gösteriyorlar. Bayrağa yönelik saldırılar büyük bir ihanettir. Maalesef içimizdeki hainler hala bunu anlayabilmiş değil. Utanmazca, hayasızca, ahlaksızca büyük bir hainlik yaparak bu bayrağımızı indirmeye, çiğnemeye, yakmaya kalkıyorlar. Bu bayrağı yakanların gün geldiğinde yanacağını, bu bayrağı ayaklar altına alanların gün geldiğinde ayaklar altına alınacağını yani bu bayrağa uzanan ellerin kırılacağını da herkes bilsin. Geçmişte böyle oldu, bugün de böyle olacak yarın da böyle olacak. Allah bizleri imandan, Kur'an'dan ve al bayrağımızdan ayırmasın" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
