Destici'den Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Çağrısı - Son Dakika
Politika

Destici'den Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Çağrısı

11.02.2026 15:02
Mustafa Destici, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin bir an önce yasalaşmasını istedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Biz ülke olarak bu konuda maalesef geç kaldık. Ama zararın neresinden dönülürse kardır anlayışı ile bir an önce Meclis'te bulunan bu taslağın yasalaşmasını ve uygulamaya girmesini bekliyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri ve Adalet bakanlıklarında yapılan görev değişikliklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç'a bugüne kadar görevlerinde gösterdikleri çalışmalardan, başarılarından, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Destici, "Yerlerine göreve gelen Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'ye ve Adalet Bakanlığı görevine gelen İstanbul Başsavcımız ki eski Adalet Bakan yardımcılarımızdan Sayın Akın Gürlek'e de yeni görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

Destici konuşmasında, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki göstererek Türkiye'de yıllar geçse de belli bir zihniyetin, dine, İslam'a, Müslümanlara, Müslümanların giyimine ve kuşamına olumsuz bakış açısının değişmediğini söyledi.

Güneş'in üçüncü dönem belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Destici, "Eğer başarılı olmasa üç dönem belediye başkanlığı seçilemezdi. Demek ki memleketlisi onu seviyor. Hemşehrileri onu seviyor. Mensubu bulunduğu parti yönetimi onu seviyor. Ben de bir hemşerisi olarak kendisini yakından tanıyorum, çalışkanlığını biliyoruz. Türkiye'ye ve Türk milletinde olan sevgisini ve sevdasını da biliyoruz. Türkiye ve Türk milletine bağlılığını biliyoruz." diye konuştu.

15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımı

Destici konuşmasında, sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalara da değinerek, 15 yaşından küçük çocuklara hesap açılmamasını ve etkin filtreleme sistemleri kurulmasını öngören yasal düzenleme taslağını desteklediklerini belirtti.

Gelişmiş ülkelerde çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yasal tedbirler alındığını ifade eden Destici, "Biz ülke olarak bu konuda maalesef geç kaldık. Ama zararın neresinden dönülürse kardır anlayışı ile bir an önce Meclis'te bulunan bu taslağın yasalaşmasını ve uygulamaya girmesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

