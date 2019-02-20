DEÜ'den Bir Günde 175 Kök Hücre Bağışı
1 saat önce
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi öğrencileri ve personelleri, lösemi hastaları için başlatılan kök hücre ve kan bağışı kampanyasına destek verdi.
DEÜ Acil Tıp Asistanı Dr. Coşkun Kahraman öncülüğünde ve Kızılay Kan Merkezi ile birlikte, sağlık yerleşkesi içerisinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte 175 kişi kök hücre bağışçısı olmak üzere kan örneği verirken, 60 kişi de kan bağışında bulundu. Etkinlikte konuşan Dr. Coşkun Kahraman, 18-50 yaş aralığında bulunan kronik hasta olmayan ve düzenli ilaç kullanmayan 50 kilogram üstü herkesin kök hücre bağışı yapabileceğini kaydetti.
ÖNEMSİYORUZ
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, kök hücre ve kan bağışını önemsediklerini belirterek, "Sağlık hizmeti de veren bir üniversite olarak kan bağışının önemsiyoruz. Bugün çok sayıda öğrencimiz ve personelimiz kan ve kök hücre için gönüllü bağışçı oldu. Kızılay Kan Merkezi ile birlikte gerçekleştirilen ve bir gün süren bağış kampanyamızın Öykü Arin kızımız ve onun gibi birçok lösemi hastasına umut olmasını diliyoruz. Kök hücre bağışçısı olmak ve nice Öykü'lere umut olmak elimizde" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:40 Kaynak: Bültenler
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